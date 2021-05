Otac uhićenog novinara: 'Mislim da su ga prisilili da snimi tu poruku. To nisu njegove riječi'

Do ovoga tjedna sudbina nekoliko neovisnih novinara, blogera, građanskih aktivista i političkih zatvorenika ili politički progonjenih osoba u Bjelorusiji nije baš bila tema koja zaokuplja naslovnice svjetskih medija. Otmica Ryanairova zrakoplova tijekom preleta bjeloruskim zračnim prostorom s ciljem uhićenja jednog od njih, Romana Protaseviča, to je promijenila. Bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko izveo je čin koji mnogi u Europi i svijetu opisuju kao državno sponzorirani terorizam, aviopiratstvo i otmicu civilnog zrakoplova. Ono što radi unutar svojih granica političkim zatvorenicima, čiji je jedini grijeh uglavnom to što su digli glas protiv percipirane izborne krađe prošloga ljeta, podjednako je zastrašujuće kao metoda uhićenja Protaseviča.

Osuđeni novinari i aktivisti

Jučer je u Bjelorusiji sedmero novinara i aktivista osuđeno na zatvorske kazne od četiri do sedam godina zbog “organiziranja nereda”, kako režim klasificira prosvjede građana nakon predsjedničkih izbora u kolovozu prošle godine. Prošloga tjedna, politički i ekološki aktivist Vitold Ašurak, koji je ranije osuđen na pet godina zatvora, preminuo je u ćeliji zbog, kako je službeno rečeno, srčanog udara. Kad je prekjučer njegovoj obitelji predano mrtvo tijelo, vidjela su se samo usta, sve ostalo bilo je dobro zamotano: obitelji je rečeno da je tijelo slučajno palo pri vađenju iz hladnjaka mrtvačnice, opisuje Hanna Liubakova, bjeloruska novinarka, na Twitteru.

Od takve sudbine vjerojatno je strahovao Roman Protasevič kad je čuo kako pilot Ryanairova zrakoplova na letu Atena-Vilnius govori putnicima da je skrenuo prema Minsku, gdje mu je naređeno prinudno slijetanje.

– Ne činite to, ubit će me, ja sam politički izbjeglica – navodno je rekao Protasevič stjuardesi dok se zrakoplov spuštao prema Minsku. Ona mu je odgovorila da pilot i posada nemaju izbora. Takva su pravila u međunarodnoj avijaciji. Ako kontrola zračne plovidbe kaže da postoji opasnost od eksploziva u avionu i naloži skretanje i slijetanje, i još ako posljednji europski diktator digne u zrak Mig-29 da se pobrine da civilni zrakoplov slučajno ne pobjegne preko granice koja je bila udaljena samo dvije minute leta, onda zaista nema izbora.

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5