Mirta Matić očito će postati prva predsjednica Vrhovnog suda

Ipak bi mogla biti “treća sreća” te bismo na trećem javnom pozivu u sutkinji Visokog trgovačkog suda Mirti Matić mogli dobiti prvu predsjednicu Vrhovnog suda, iako nam je već dulji niz godina sudstvo izrazito feminizirano. Sutkinja Matić jedina je od troje kandidata dobila pozitivno mišljenje i to 22 od 28 sudaca na Općoj sjednici VS-a. Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu dobila je šest, a zagrebački odvjetnik dr. sc. Šime Savić ovaj put jedan glas, dok je na prvom pozivu u svibnju dobio šest glasova. Ne vjerujemo da bi na Odboru za pravosuđe moglo doći do preokreta, odnosno da bi većina zastupnika mogla naći nešto protiv Matić, ako vrhovni suci u tolikoj većini ništa ne nalaze pa bi po prvi put od kada čelnika sudbene vlasti predlaže predsjednik Zoran Milanović moglo doći do suglasja svih triju vlasti koje stoluju na Pantovčaku, Markovu trgu i Zrinjevcu. Što se nije dogodilo niti kod imenovanja Radovana Dobronića jer nije podržan od vrhovnih sudaca.