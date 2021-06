Mirko Galić: Politika neće moći oprati ruke od odgovornosti za stanje u pravosuđu

Tri suca ne mogu biti uhićena u jednome danu a da to ne potrese pravosuđe u toj državi, a u nekoj mjeri i samu državu. Valjda su oni koji su o tome odlučivali vodili računa što rade. Bilo je u Hrvatskoj već puno slučajeva da su se hapsili ljudi, i poznati i nepoznati, i da su se kasnije skupljali dokazi. Neke je parnice država gubila, jer nije imala dovoljno dokaza, druge su trajale beskonačno dugo, a samo su rijetke dovedene do kraja. Treba i na to misliti dok se na sva zvona osječka racija slavi kao trijumf neovisnog pravosudnog sustava, za jedne, i revanš pravomoćno osuđenog Zdravka Mamića, za druge. Na istinu će se, vjerojatno, načekati svi kojima je do nje stalo. I to spada u „lošu percepciju“ hrvatskoga pravosuđa.