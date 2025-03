Ministrica dala ostavku zbog tajne veze s 15-godišnjakom: Priznala da je rodila dijete

Islandska ministrica za djecu, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, podnijela je ostavku nakon što je priznala da je prije više od 30 godina dobila dijete s tadašnjim tinejdžerom, prenosi BBC. U razgovoru s medijima, 58-godišnja Thórsdóttir objasnila je da je veza započela dok je imala 22 godine i radila kao savjetnica u vjerskoj grupi Trú og líf (Vjera i život), koju je pohađao 15-godišnji dječak, Eiríkur Ásmundsson. Godinu kasnije, kada je ona imala 23, a on 16 godina, rodila je njihovo dijete. "Prošlo je 36 godina od tada, svijet se promijenio, i sigurna sam da bih danas donijela drugačiju odluku", rekla je za islandske medije.

Vijest je prvi objavio RUV, a ubrzo se proširila. Prema pisanju lista Visir, premijerka Kristrún Frostadóttir saznala je za situaciju tek sinoć, nakon čega je pozvala ministricu na razgovor. Thórsdóttir je iste večeri dala ostavku. Premijerka je novinarima rekla da je riječ o ozbiljnom slučaju, ali i da zna samo ono što i većina javnosti. "To je osobna stvar, i iz poštovanja prema svima uključenima neću ulaziti u pojedinosti", dodala je Frostadóttir.

Prema RUV-u, Ásmundsson, otac djeteta, upoznao je Thórsdóttir u vjerskoj grupi koju je počeo posjećivati zbog teškoća kod kuće. Njihova veza bila je tajna, ali on je bio uz sina tijekom prve godine života i prisustvovao je porodu. Međutim, stvari su se zakomplicirale kada je Thórsdóttir upoznala svog današnjeg supruga. RUV navodi da je Ásmundsson kasnije tražio pravo na viđanje sina preko islandskog ministarstva pravosuđa, no Thórsdóttir mu je to uskratila, iako je od njega primala alimentaciju sljedećih 18 godina.

Prošli tjedan Ásmundssonova rođakinja pokušala je upozoriti vlasti i premijerku na ovu priču. Nakon što je Frostadóttir shvatila da je riječ o članici vlade, zatražila je više informacija, što je kulminiralo ostavkom. Thórsdóttir je za RUV sinoć rekla da ju je iznenadilo i pogodilo što je rođakinja kontaktirala premijerku. "Shvaćam kako ovo izgleda, ali teško je danas objasniti cijelu priču kroz medije", priznala je.

Iako je na Islandu dob pristanka za spolne odnose 15 godina, zakon zabranjuje odnose s osobom mlađom od 18 godina ako ste u poziciji autoriteta, poput mentora ili učitelja, uz moguću kaznu do tri godine zatvora. Unatoč ostavci s mjesta ministrice, Thórsdóttir je poručila da ne namjerava napustiti parlament.