Ministar Habijan zahtijeva stegovni postupak protiv suca Vrbana

Kao što je i najavio, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan danas je Državnom sudbenom vijeću podnio zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv suca Zvonka Vrbana, priopćeno je iz Ministarstva. Zahtjev je podnesen zbog osnovane sumnje da je počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način, opisano u članku 62. stavku 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a nakon saznanja da je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta protiv imenovanog podignuo optužnicu zbog počinjenja dva kaznena djela protiv službene dužnosti, trgovanjem utjecajem.

Uskok je 18. lipnja priopćio, bez navođenja identiteta, da je pred Županijskim sudom u Rijeci podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika Županijskog suda u Osijeku kojem se stavlja na teret da je u veljači 2019. u prostorijama Općinskog suda u Osijeku, koristio autoritet svoje dužnosti kod nadležne sutkinje kako bi, bez obzira na stanje spisa i dokaze, u roku od mjesec dana donijela presudu u korist tužitelja s kojim je prijateljski povezan.

Tereti se i da je od 9. ožujka do 27. travnja 2022. u Županijskom sudu u Osijeku, također koristio autoritet koji ima na dužnosti, u odnosu na općinsku sutkinju za koju je doznao da ima u radu predmet osobe s kojom je on osobno povezan. Prikrivajući sutkinji svoju neposrednu povezanost s tužiteljem i zainteresiranost da se postupak završi u njegovu korist, u više joj je navrata, prema optužnici, jasno dao do znanja kakvu bi odluku trebala donijeti izričito tvrdeći da je zahtjev tužitelja osnovan.

Stegovni postupak ne smije se pokrenuti nakon jedne godine od saznanja za počinjeno stegovno djelo i počinitelja, odnosno tri godine od počinjenog stegovnog djela, pa bi to značilo da je u oba slučaja nastupila zastara za stegovni progon. Postavlja se pitanje nije li trogodišnji rok prekratak, osobito u slučaju počinjenja teškog stegovnog djela.