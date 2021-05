Milijunaši traže: Oporezujte nas više! Jesu li filantropi ili licemjeri?

Oporezujte me, poručuje austrijskoj vladi mlada nasljednica Marlene Engelhorn (29) koja će jednog dana naslijediti više milijuna eura. Vladi kancelara Sebastiana Kurza u intervjuu u Der Standardu tijekom vikenda rekla je da bi njezino nasljedstvo, odnosno imovinu trebalo oporezivati s barem 90%. Ova je buduća milijunašica jedna u nizu bogataša na Zapadu koji smatraju da je jedino pravedno da se mnogo više oporezuju bogatiji građani, točnije oni sami. Drugi ih prozivaju da takve poruke šalju samo radi povećanja ugleda u društvu te da bi milijunaši i milijarderi mogli, da se ti porezi uvedu, svoju imovinu prebaciti u države koje su porezne oaze. Mnogi su i u Hrvatskoj predlagali da zemlja prebaci težište oporezivanja s radnika i potrošača na bogate, naročito putem poreza na nekretnine.

Inicijativa iz sedam zemalja

Austrijanka Engelhorn desetke će milijuna eura naslijediti od svoje danas 94-godišnje bake Traudl Engelhorn-Vechiatto koja živi u Švicarskoj, i koja dolazi iz obitelji osnivača grupe BASF, jedne od najvećih svjetskih kemijskih kompanija. Slaže se s ocjenom francuskog ekonomista Thomasa Pikettyja koji predlaže porez od 90 posto na nasljedstvo ili imovinu. Marlene Engelhorn isto je tako dio grupe od više od 80 bogataša iz sedam zemalja koji su sredinom prošle godine pozvali vlade da snažnije oporezuju bogatije. Nazvali su se, kritičari će reći pretenciozno, “milijunaši za čovječanstvo”.

Najpoznatiji milijarder koji se već godinama zalaže za povećanje poreza za najbogatije jest Warren Buffett, danas 90-godišnjak koji je predsjednik uprave multinacionalne kompanije Berkshire Hathaway. Najpoznatiji je po rečenici da njegova tajnica plaća veći udio poreza od svoje plaće od njega. Ekonomisti na američkoj ljevici već dugo govore slično: siromašni državi daju veći udio svojih primanja nego bogataši, što mnoge navodi na pomisao da je sustav zaista nakaradan. Ime nedavne knjige dvojice ekonomista, Emmanuela Saeza i Gabriela Zucmana, navodi upravo na taj zaključak, zove se “Trijumf nepravde”.

Američki senatori Elizabeth Warren i Bernie Sanders zalažu se za uvođenje poreza na bogatstvo, kako ga eksplicitno zovu, kojim bi se oporezivalo bogatstvo svakog milijardera u Americi s 3% godišnje. No, neki su s druge strane optužili bogataše koji se zalažu za povećanje svojih poreza za licemjerje i glad za publicitetom. Prije dvije godine više je od 180 američkih kompanija potpisalo proglas u kojem su se založili za to da se neće brinuti samo o profitu i dioničarima već i o dionicima, radnicima i okolišu. U javnosti je ovaj proglas sjajno prihvaćen. No, kada je počela kriza, mnogi su od tih potpisnika prvi otpuštali radnike, pisao je još u travnju 2020. New York Times. Tehnološki gigant Amazon, također potpisnik, u Europi je imao prihod od 44 milijarde eura prošle godine, ali nije platio porez jer je središte u Luksemburgu zabilježilo gubitak.

Ekonomski analitičar Željko Lovrinčević naglašava da se u krizi zbog pandemije povećala razlika između bogatih i siromašnih.

– S obzirom na rastuću razinu deficita i javnog duga koju su mnoge zemlje prikupile, i nastavit će prikupljati do kraja pandemije, ti se dugovi moraju otplaćivati. No, nastala je velika raspodjela bogatstva između bogatih i siromašnih u korist ovih prvih, i to putem špekulacija (dionice, kriptovalute, nekretnine...), a siromašni si to nisu mogli priuštiti. Većina će dugova biti otplaćena kroz potrošne poreze, odnosno PDV, što znači da će bogatima ostati bogatstvo, a siromašnima dugovi – objašnjava Lovrinčević i dodaje da se političari sve više boje prosvjeda i nereda, pa i svjetske institucije, poput Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, američke i europske vlade, govore o potrebi oporezivanja bogatih.

Bijeg u porezna utočišta

Iskustvo oporezivanja bogatih, nastavlja Lovrinčević, upućuje na to da u današnjem globaliziranom ambijentu pokušaj nametanja znatnijih poreza na bogate, ako nisu sinkronizirani, vode bijegu bogatih iz tih zemalja te oni prebacuju prebivališta i kompanije u zemlje koje ostaju porezno utočište, kao što se često događalo, primjerice Francuskoj. Neki su bogatiji i poznatiji hrvatski građani, posebice dio sportaša, prebacili prebivalište u Monako ili negdje drugdje te tamo plaćaju poreze, naglašava ekonomski analitičar.

Američka vlada zato pokušava provesti inicijativu uvođenja globalnog minimalnog poreza na dobit od 15% kako bi uklonili porezne oaze. Trenutačna je stopa poreza na dobit 21% u SAD-u, a u Hrvatskoj 10% za manje i 18% za veće tvrtke. Mnoge se zemlje protive ovoj američkoj inicijativi.

U Hrvatskoj, Lovrinčević nam naglašava, nikada se nisu koristili porezi na nasljedstvo, na imovinu ili pak, u sklopu njega, na vlasništvo nad nekretninama, već samo porez na promet nekretninama.

– Uvođenje poreza na vlasništvo nad nekretninama u Hrvatskoj trebao je biti način da se olakša porezno opterećenje tamo gdje je najbitnije pitanje konkurentnosti, posebno u porezu na dohodak i doprinosima. Hrvatska ima spor porast produktivnosti, pa ga mora povećati tako da smanji porezno opterećenje na plaće. Jedini mehanizam kako to ostvariti porezi su na nekretnine. Također, nekretnine su sve češće u Hrvatskoj u vlasništvu stranaca, a ubuduće će ih biti još više – govori Lovrinčević.

VIDEO Ne reciklira se dovoljno: Zagreb će platiti 8,8 milijuna kuna kazne zbog otpada!