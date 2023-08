Milanovića Dodik nazvao nakon optužnice: 'Je li to način smirivanja situacije u BiH?'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u subotu je, komentirajući optužnicu u BiH protiv Milorada Dodika, kazao da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH koristi svoje ovlasti kako bi zaštitio sebe, a kad tim istim ovlastima treba zaštititi prava jednog naroda u toj zemlji onda - baš nema vremena.

"Mijenja zakone kako hoće, kazneni zakon mijenja kako hoće, a gdje je bio prije godinu dana kad je tim istim ovlastima mogao promijeniti izborni zakon BiH... bez da krši Daytonski ustav, i spriječiti da Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva. To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju stražnjicu i svoju reputaciju promijenio je kazneni zakon prema kojemu je ono što je Dodik napravio - kazneno djelo. To se zove kolonijalna uprava i to uništava tu zemlju", rekao je Milanović novinarima prije početka Maratona lađa u Metkoviću.

Tužiteljstvo BiH podignulo je u petak optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, a za to kazneno djelo ukoliko bude proglašen krivim prijeti mu kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Posebnim zakonom usvojenim u srpskom entitetskom parlamentu u lipnju blokirane su provedbe presuda Ustavnog suda BiH, a taj je zakon visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poništio 1. srpnja koristeći svoje ovlasti. Schmidt je istodobno nametnuo izmjene Kaznenog zakona BiH kojima je kaznenim djelom postalo neprovođenje odnosno nepoštivanje njegovih odluka. Dodik je odluku visokog predstavnika ignorirao i 7. srpnja potpisao uredbu o stupanju na snagu zakona o blokadi provedbe presuda Ustavnog suda.

Milanović je za Schmidta rekao da je "penzionirani njemački političar koji je iza sebe ostavio nebitni trag, da je od strane nekog instaliran za kolonijalnog upravitelja u BiH, nema mandat Vijeća sigurnosti" (UN-a) i da iza njegovih poteza stoje neke ambasade u toj zemlji navodeći američku.

Milanović je kazao kako ga je Dodik nazvao u petak da mu javi za optužnicu.

"Je li to način smirivanja situacije u BiH, deeskalacije?", upitao je Milanović dodajući da će "nastaviti pozivati sve faktore ovog prostora Hrvate, Srbe, Bošnjake da razgovaramo bez tih kolonijalnih upravitelja".

Hrvatski predsjednik kazao je da je Bosna i Hercegovina "trapavo, traljavo, nesposobno vođena kolonija na kojoj se iživljava šačica trećerazrednih birokrata" koji mogu izmišljati nova kaznena djela, ali "kad trebaju napraviti jednu potpuno banalnu stvar kao što je zaštititi hrvatski narod u BiH i spriječiti tu devijaciju da netko treći može birati tvog predstavnika - onda mu se ženi kćer il mu se teli krava, onda baš nema vremena".

"O tome ja govorim", zaključio je Milanović.

