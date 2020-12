Milanović o Šeksu: On je mračan čovjek, nanio je ogromnu štetu pravosuđu

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u srijedu kako će odluka Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog zrakoplova - doći ubrzo te kako nakon toga slijede pregovori s izabranim ponuditeljem.

"Odluka će doći brzo, a o ugovoru se zatim još pregovara, ulazi se u postupak pregovora s ponuditeljem koji je odabran, pri čemu se treba držati općih parametara i uvjeta ponude. Ne treba izmišljati neke nove stvari", izjavio je Milanović na 29. obljetnici osnutka Hrvatskog vojnog zrakoplovstva u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na aerodromu Pleso.

Na pitanje je li zadovoljan preporukom Povjerenstva, Milanović nije htio odgovoriti, već je kazao kako treba pričekati još nekoliko dana te kako će podržati Vladu u svakoj od mogućih odluka koju donese.

"Broj tih odluka i varijanti je vrlo malo. Te dileme će na kraju morati premijer razriješiti sam sa sobom, svjestan i vanjskopolitičkih efekata i posljedica toga", naglasio je Milanović. Na pitanje zašto je preporuka tajna, Milanović je odgovorio da je to iz razloga što je takva odluka te se odluke poštuju.

"Ima smisla zašto je to u ovome trenutku tajno, ali vrlo brzo neće biti. To je novac hrvatskih građana, koji će biti potrošen i uložen u njihovu sigurnost", kazao je Milanović.

Na upit kako će sudjelovati u kampanja cijepljenja protiv koronavirusa, Milanović je odgovorio kako on ne raspolaže cjepivom, ali da se kao prvi mogu cijepiti on i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Nije to neka hrabrost, ali čisto simbolično. Vlada odlučuje o tome, nemam cjepivo na lageru da mogu reći kada ću se cijepiti. Ako treba tu sam prvi", kazao je predsjednik države.

Zamoljen da komentira gostovanje bivšeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa na N1 televiziji, koji je rekao da bi se predsjednik Republike trebao birati dvotrećinskom većinom u Saboru, Milanović je prozvao Šeksa da nije nikada govorio na takav način, da je neobjektivan i nekompetentan.

"To je moj prijedlog, nije njegov prijedlog. To je bio moj prijedlog dok sam se bavio politikom i dok sam o tome javno govorio. Gospodin Šeks je na 30. godišnjicu usvajanja hrvatskog prvog Ustava ostao vjeran sebi. Licemjer, jedan mračan čovjek koji je nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu", ustvrdio je Milanović.

Prozvao je Vladimira Šeksa da o tome nikada nije govorio na ovakav način, a posebice dok je pet godina bio savjetnik njegovoj prethodnici Kolindi Grabar-Kitarović za ustavno-pravna i politička pitanja.

"Kao predsjednik Republike neću komentirati promjene Ustava i govoriti što bi u Ustavu trebalo promijeniti ili ne bi trebalo promijeniti. Tu sam da po njemu živim, radim, da ga poštujem i štitim, pa i od ovakvih likova kao što je Šeks, koji bi nakon jednog bezazlenog incidenta u proljeće ove godine tražio smjenu i opoziv predsjednika Republike i za to osobno navija. To je jedan vrlo neobjektivan i u stvari nekompetentan čovjek", naglasio je Milanović.

Izrazio je želju da mediji intervjuiraju i druge aktere koji su sudjelovali u izradi Ustava.

"To je radilo svega nekoliko ljudi, koje sam naveo, plus profesor Babac koji se nije ,nažalost, uključio, te predsjednik Tuđman koji je napisao prvi dio preambule. Što se tiče hrvatske ustavno-pravne povijesti, 2001. godine, tu je Mato Arlović kao ključni arhitekt promjena Ustava, i prelazak iz jednog graničnog polu-predsjedničkog sustava u parlamentarni, i 2010. godine izmjene Ustava radi ulaska Hrvatske u EU koji sam na kraju redigirao ja jer sam bio predsjednik SDP-a i partner HDZ-a u ostvarivanju parlamentarne većine, pa i odredbu o predstavljanju Hrvatske u EU Vijeću, to je mojih ruku djelo", objasnio je Milanović.

Ironično je kazao da je "to sve za danas što ima za reći o Ustavu".

"A gospodin Šeks, i ovo što je danas rekao, mogao je reći stotinu puta u zadnjih 30 godina. To sam ja govorio, a ne on. Nisam se nikada borio za veće ovlasti, nego za manje ovlasti, ali dok su ovakve, neka se poštuju. Gospodin Šeks o tome nije govorio dok predsjednik Republike, voljom hrvatskih ljudi, nisam postao ja", naglasio je Milanović.

Banožić: Studija Međuresornog povjerenstva podloga za političku odluku Vlade

Ministar obrane Mario Banožić izvijestio je kako je sa 21. prosincem Međuresorno povjerenstvo za nabavu višenamjenskih zrakoplova postavilo studiju koja pojašnjava koji je najbolji izbor za Hrvatsku, a obzirom na našu stratešku, financijsku i domenu sposobnosti.

"To je podloga za političku odluku Vlade. Pri donošenju odluke bit će zatraženo mišljenje saborskog odbora i vjerujem da će se to dogoditi na početku 2021.", najavio je Banožić.

Dodao je kako će se, nakon što se utvrdi točan iznos zrakoplova, u dogovoru s ostalim resorima na čelu s Ministarstvom financija, dogovoriti i utvrditi način financiranja.

"Ono što će biti moja želja je da izvor financiranja ne bude unutar Ministarstva obrane, nego unutar Ministarstva financija. To nije ništa neuobičajeno, imali smo već ovakve nabavke, poput nabavke kanadera. Mislim da će se na taj način jasno znati što se ostalo ulaže u modernizaciju i opremanje HV-a, i jasno će se znati koji se dio odnosi na financiranje višenamjenskih borbenih aviona", zaključio je Banožić.