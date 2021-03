'Možda odluče da za šefa suda predložim nekog od Mamićevih veseljaka? No pasaran!'

Nakon što je Ustavni sud donio danas odluku po kojoj predsjednik Republike kao kandidate za predsjednika Vrhovnog suda može predložiti samo one osobe koje su se javile na javni poziv Državnog sudbenog vijeća, oglasio se i Zoran Milanović.

- “Ako su javni natječaji, oglasi pa i javni pozivi možda i namješteni, to nije razlog da se oni ukinu nego da demokratska kontrola omogući da se izaberu najbolji kandidati”, podučio nas je danas Šeksov kum s Ustavnog suda. I prisnažio kako se zakoni moraju primjenjivati, citiram, „smisleno“. Prvo, kume, natječaj i javni poziv nisu isto. Ni to niste naučili. A namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve, pa i za kumove. E, to ste morali naučiti. Ali, eto, sad smo iz prve ruke doznali novu razinu besmislenosti kojom se vodi većina ustavnih sudaca, vjernih HDZ-ovih žetona, koji smišljaju sve što treba kako bi spasili vojnika HDZ-ovog pravosuđa Sessu. Možda još da odluče kako za predsjednika Vrhovnog suda moram predložiti nekog od ovih Mamićevih veseljaka? Ili da Plenković reaktivira svoju skupinu Borg i njoj povjeri izbor predsjednika Vrhovnog suda? No pasaran! Moja kandidatkinja nije i neće biti iz njihove močvare. Moja kandidatkinja ostaje Zlata Đurđević i HDZ će, koliko god im to teško padalo, morati glasati o njoj. Za ili protiv, što će sve reći - poručio je Milanović putem Facebooka.

Odluku Ustavnog suda komentirao je danas i premijer Andrej Plenković, ocijenivši da se radi o očekivanoj i logičnoj odluci.

- Svi su znali da je javni poziv. Tko je želio biti kandidat, mogao se javiti. Sada smo očekivali što će reći Ustavni sud. On je rekao jedino logično što je mogao reći. Za mene tu nema ništa neočekivanog. Smatram da je cijela priča nepotrebna i isfabricirana tema do koje nije trebalo doći - rekao je Plenković.

Dodao je da "protuzakonita procedura nije mogla nikako rezultirati ničim konkretnim, niti će rezultirati".

Podsjetimo, na javni poziv za čelnu osobu Vrhovnog suda DSV-u su se prijavili aktualni predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa te odvjetnici Šime Savić i Lidija Horvat koja je u međuvremenu povukla kandidaturu. Predsjednik Milanović, koji ustraje da je predlaganje kandidata za šefa Vrhovnog suda njegovo ustavno pravo, Saboru je predložio profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković predsjednikov je prijedlog odbio uvrstiti u saborsku proceduru kao nezakonit.