Milanović: Banožić nije u stanju naći ni pisoare za vojni neboder. Ne smije se iskaljivati na vojnicima

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Dugoj Resi sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice osnutka 137. brigade ZNG/HV nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Prvo je upitan kako će izgledati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon svađe s ministrom obrane Mariom Banožićem koji je umirovio brigadira Elvisa Burčula, zapovjednika Počasno-zaštitne bojne.

– Neće izgledati dobro, između koliko-toliko korektnih odnosa između mene, Plenkovića i Vlade stoji jedna nezrela osvetnička odluka ministra obrane da se iskali na jednom hrvatskom brigadiru. To nam ne čini dobro, takve se stvari dok sam vrhovni zapovjednik ne mogu događati. Ne može neki ministar reći da će nekoga potjerati u mirovinu zato što ga ne voli. To je rekao trojici ljudi, među njima sam i ja. Preko vojnika i generala se ne vodi politika, ne smije se iskaljivati na njima. Ja ću to pitanje riješiti na zapovjedni način. Između normalnih odnosa, a trebaju nam, na jedan kamikaza način ugradio se jedan junior ministar. To Plenković mora riješiti. Znate kako su kamikaze završile, nanijele su štetu američkim flotama, ali na kraju ništa – rekao je Milanović.

Kaže da je ministar obrane nebitan te da se od Plenkovića očekuje da riješi situaciju.

– To je refleksija odnosa u HDZ-u, preko grbače vojnika, to treba zaustaviti, to je opasno.

Upitan je i o kaznenoj prijavi zbog remonta vojnih helikoptera.

– To se događalo prije mog dolaska na položaj predsjednika države, Vlada je bila ista, ministar je bio general Krstičević. Ja stvarno nemam uvida u to. Mene zanima je li tu bilo korupcije, no više me zanima u kakvom su stanju materijalnotehnička sredstva, je li posao dobro napravljen. Tu sam čuo svašta, ali ništa što bi upućivalo na kriminal – rekao je Milanović i dodao:

– Zabrinjava me brzina održavanja tehničkih sredstava, posebno letjelica. Koliko treba vremena od kvara do nabave rezervnog dijela, tu imamo sistemski problem, dugo traju ciklusi oporavka. Te letjelice u Hrvatsku su stigle kao ruska isplata kliničkog duga, to je bila tada razumna odluka. Treba ih obnavljati, ti helikopteri jedino su u Rusiji mogli biti održavani, sve drugo je pitanje za DORH.

Ponovno je govorio o Burčulu.

– On će voditi tu počasnu zaštitu, ako treba i kao zamjenik. To su sve stvari koje Plenković treba, ja sam vrhovni zapovjednik, nikakav ministar i on to treba shvatiti. Za sve što zakon ne kaže ili propušta reći, postoji hrvatski Ustav. Ne mogu biti dva vrhovna zapovjednika – ističe predsjednik.

Nije štedio ministra obrane.

– Ministar nije u stanju naći ni pisoare za vojni neboder. Ni to se ne rješava. Jedino premijer to može razriješiti. Ne može nečija osobna frustracija imati utjecaj u hrvatskoj vojsci. Ako čuješ da vrhovni zapovjednik nešto traži, a da je to potpuno uobičajeno, onda to napraviš, ako ne, onda ideš u rat, ali tuđim gloginjama.

Kaže da će vidjeti kako će nastupati nakon sjednice Vijeća.

– Mjesecima upozoravam, slušam, ne događa se ništa. Postoje ljudi koji su lijeni, inertni prema vojsci, ne vjerujem da su zlonamjerni – kaže.

Upitan je i može li pravomoćna presuda Ina – MOL pomoći u hrvatskoj arbitraži.

– Ne znam može li pomoći, ali o odnosima dviju država neće pomoći, posebno ne dok je Orban premijer. To je sve skupa povijest jedne pakosti, zlobe, tu se događalo svašta, hrvatsko pravosuđe bilo je uporno u tome i donijelo je presudu. Orban tvrdi da je tadašnji predsjednik uprave MOL-a nedužan kao djevica Marija, znamo da nije – kaže.

Vlada, smatra, ne radi na izručenju Hernadija.

– Nismo uspjeli u izručenju, ova Vlada to uopće ne radi, jako su im važni odnosi s trenutačnom vlašću u Budimpešti. Ja sam kao premijer mnogo toga vidio i prošao te doznao. To je bila prljava rabota, ta stranka nosi tu vrstu koda, žao mi je zbog toga, ali to je to. To je rađeno uime države i stranke jer neki ljudi državu poistovjećuju sa strankom – rekao je.

Upitan je i što je s dogovorom oko veleposlanika.

– Ne znam. Plenković bi trebao pitati Miljenića, neka oni to riješe. Dogovorit ćemo se vrlo rado, treba vidjeti s Miljenićem što on tu petlja. Ja ne odgovaram za Miljenića, kao što ni on ne odgovara za Banožića. Miljenić nešto prtlja – kazao je.