Milanović: Hrvati prvi put u povijesti imaju vlast nad istočnim Jadranom

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u nedjelju kako Hrvati po prvi puta u povijesti imaju državnu vlast na gotovo cijelom istočnom Jadranu, a to je osigurala Hrvatska mornarica u Domovinskom ratu te mornarica '45 koja je "bila sastavljena gotovo isključivo od Dalmatinaca".

"Jadransko more je bilo predmet zlobe i zavisti, ratovi su se zbog njega vodili, Hrvati danas prvi puta u svojoj povijesti imaju državu i državnu vlast na gotovo cijelom istočnom Jadranu od Savudrije i Piranskog Zaljeva do Prevlake. To je osigurala Hrvatska vojska i Hrvatska mornarica - vaša, naša u ovom ratu, ona u Drugom svjetskom ratu koja je u roku od četiri-pet dana u svibnju '45 godine sastavljena skoro isključivo od Dalmatinaca i Šoltana zauzela cijelu Istru i Trst", rekao je Milanović.

Da nije bilo toga, kazao je, "da nije bilo tih pet dan svibnja, Istra ne bi bila hrvatska".

"Sve je to Hrvatska povijest i na sve to moramo biti duboko ponosni i sretni", rekao je Milanović u Grohotama na Šolti na svečanosti obilježavanja 30. obljetnice obrane Grada Split, razbijana pomorske blokade Jadrana i pobjede nad ondašnjom Jugoslavenskom ratnom mornaricom.

Predsjednik Milanović izrazio je zadovoljstvo dolaskom na otok Šoltu istaknuvši kako su Hrvati jedini slavenski narod i nacija koji su vezani uz more i čiji identitet bez mora ne znači ništa.

„Hrvatska je more, Hrvati su more. Naša država je nastala na kilometar od mora, u Kaštelima, naši prvi knezovi, naše dinastije su nastale uz more. To more smo branili i uvijek ga slabo naseljavali jer je teško, krševito," ustvrdio je Milanović.

Predsjednik Zoran Milanovic na brodu Hrvatske ratne mornarice stigao je na Soltu

Čuvajte svoju baštinu

„Želim vam da ovaj prekrasan otok nastoji i dalje biti ovako lijep, mističan i tajanstven, i da čuvate svoju baštinu“, poručio je predsjednik Milanović.

Milanović je u Grohotama položio vijenac i zapalio svijeću kod spomenika žrtvama Domovinskog rata.

Osim predsjednika Milanovića prigodne govore održali su načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić i umirovljeni brigadir Nikola Bokšić iz Udruge veterana HRM Split. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.

U povodu te obljetnice u Crkvi svetog Stjepan u Grohotama služena je misa zadušnica za stradale branitelje u domovinskom ratu.

Hrvatski su branitelji točno prije 30 godina pod vodstvom tadašnjeg zapovjednika Hrvatske ratne mornarice Svete Letice u odlučujućem protuudaru razbili pomorsku blokadu splitskog akvatorija.

Ovom pomorskom pobjedom na samom početku Domovinskog rata hrvatski su branitelji uspješno protjerali flotu agresorske Jugoslavenske ratne mornarice čime je završila i višemjesečna blokada dalmatinskih otoka. Ova pobjeda i progon agresorske ratne mornarice na početku Domovinskog rata smatra se jednom od važnijih događaja u oslobađanju cijele Hrvatske jer je ona imala pozitivan učinak na raspoloženje hrvatskih branitelja diljem Hrvatske.

Inače, prije Milanovićevog govora nazočnima se obratio umirovljeni brigadir Bokšić koji se prisjetio bitke prije 30 godina. Tijekom Bokšićevog obraćanja jedan od nazočnih se ustao i krenuo van rekavši pri izlasku da se ne slaže s onim što je Bokšić govorio, no nije pojasnio ništa dodatno.

U svojem govoru Milanović je, obraćajući se nazočnima u vezi s tim rekao: "O bitci je bilo riječi, vidim postoje neki nesporazumi među vama, nadam se da nije pala krv među našima - siguran sam da nije, a vi ćete to sve skupa izgladiti."