Microsoft u Austriji gradi prvi Cloud računarski centar i to za milijardu eura

„Naš je cilj jasan, postati jedna od najboljih zemalja u Europi na području digitalizacije“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz u utorak na konferenciji za novinare na kojoj je glavna direktorica američkog tehnološkog koncerna „Microsoft Austria“ Dorothee Ritz, u nazočnosti austrijske ministrice gospodarstva i digitalizacije Margarete Schramböck govorila o namjeri Microsofta da u narednih dvije do četiri godine uloži milijardu eura u izgradnju prvog Cloud računarskog centra u Austriji.

„Austrija će time ubuduće postati jedna od 64 regija u kojima su takovi računski centri koji poslužuju 140 država“, istaknula je Ritz pojasnivši: „To je jedan hitno potreban gospodarski rast koji omogućava otvaranje dodatnih 29.000 radnih mjesta u slijedeće četiri godine. I to ne samo kod Microsofta nego i kod klijenata i lokalnih poslovnih partnera“.

Lokaciju, gdje bi centar bio izgrađen u Austriji nije htjela otkriti, napomenuvši da se to drži u tajnosti iz sigurnosnih razloga. Ministrica gospodarstva i digitalizacije Schramböck je rekla kako Microsoft za svoje ulaganje neće dobiti nikakve porezne olakšice, ali ono što može dobiti je pristup općim poticajima kao što je primjerice premija od 14 posto, namijenjena svim investitorima koji ulažu u digitalizaciju. Na konferenciji je bilo riječi i o pripremama za Microsoft Cloud - Computing.

Cilj Austrijanaca vezano uz ovu privlačnu investiciju je prethodno definirati sve IT-sigurnosne zahtjeve i u to uključiti sve relevantne strukture od znanstveno-sveučilišnih preko zakonsko-pravnih do sigurnosnih. Ekonomski stručnjaci tvrde da bi prvi Cloud računarski centar austrijskom gospodarstvu u naredne četiri godine trebao donijeti zaradu od više od 2 milijarde eura. U svakom slučaju bilo bi to do sada najveće ulaganje američkog tehnološkog diva Microsofta u Austriju.