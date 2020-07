Merkel: Njemački je glavni prioritet da EU iz ove krize izađe još jači

Glavni prioritet njemačkog predsjedanja Vijećem EU jest da Europa izađe osnažena iz krize, poručila je kancelarka Angela Merkel u jučerašnjem obraćanju zastupnicima Europskog parlamenta u Bruxellesu. To je prvo putovanje kancelarke izvan Njemačke od početka pandemije koronavirusa u Europi.

Ponovila je da ovu krizu smatra najvećim iskušenjem za EU u povijesti. Pet je stvari važno za njemačko predsjedanje: temeljna prava, kohezija, zaštita od klimatskih promjena, digitalizacija i odgovornost Europe u svijetu.

– Morali smo ograničiti temeljna prava kako bismo prekinuli lanac zaraze koronavirusom, i to je visoka cijena koju smo morali platiti. Generacije Europljana borile su se za ta prava. Ja sam 35 godina života provela u sistemu koji je karakterizirala odsutnost slobode i zato mi je teško bilo donijeti odluku o ograničenju temeljnih sloboda. One se mogu ograničiti samo ako postoje pravi razlozi za to, ne smije se pandemija zloupotrebljavati za potkopavanje temeljnih sloboda – rekla je Merkel.

Kancelarka je dobila snažan pljesak gotovo svih zastupnika, osim onih iz kluba kojemu pripada Alternativa za Njemačku.

– Ne smijemo biti naivni, u mnogim državama članicama protivnici Europe samo čekaju da iskoriste krizu u svoju korist. Moramo pokazati da povratak nacionalizmu ne znači više, nego manje kontrole – dodala je Merkel.