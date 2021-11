Merkel je Nijemcima bila dosadna, pa ih iznenadila za kraj: Narugala se bivšim kolegama?

Angela Merkel odlazi ovog četvrtka s čela Njemačke nakon 16 godina, a umjesto nje prisegnut će relativni pobjednik izbora vođa socijaldemokrata Olaf Scholtz.

Merkel će dobiti vojni oproštaj ispred njemačkog Ministarstva obrane, a potom kao što je običaj za njemačke kancelare na odlasku može odabrati tri pjesme koje će pratiti ceremoniju. Dvije pjesme koje je odabrala nisu pretjerano nikog iznenadile, ali zato je njezin izbor treće pjesme iznenadio brojne Nijemce.

Kancelarka si je poželjela za kraj čuti pjesmu Nine Hagen "You Forgot The Colour Film" iz 1974. godine koja se smatra punk himnom. Izbor je iznenadio mnoge jer je tijekom svoje dugogodišnje karijere Merkel često bila smatrana "dosadnom" te joj se to zamjeralo često i više od brojnih političkih odluka, piše Daily Mail.

"You Forgot The Colour Film" pjesma je koju su napisali Michael Heubachand i Kurt Demmler, a izvodi je Nina Hagen, kojoj često govore da je "baka punka". Pjesma je bila na vrhu glazbenih ljestvica 1974. godine kad je Merkel ima samo 20 godina.

Neki misle kako je pjesma namjerno odabrana kako bi Merkel podsjetila na to da ona sama odrasla u Istočnoj Njemačkoj, što nije pretjerano spominjala tijekom svojeg mandata. A drugi vjeruju kako je pjesma podrugljivo ruganje nesposobnosti Merkeličinih muških kolega s kojima je radila ili protiv njih sve ove godine. U pjesmi, naime, Hagen pjeva da je njezin dečko zaboravio donijeti film na njihov godišnji odmor.

Što god je pravi razlog odabira pjesme, u ovom trenutku se ne zna, a možda se nikad neće ni saznati.

