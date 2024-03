Medvedev održao govor pred jezivom kartom: 'Povijesni dijelovi Rusije vratit će se kući'

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Rusije i saveznik predsjednika Vladimira Putina, u ponedjeljak je rekao da je Ukrajina dio Rusije i isključio mirovne pregovore s aktualnim ukrajinskim vodstvom. U ratobornom govoru u južnoj Rusiji, Medvedev je rekao da će Rusija nastaviti sa "specijalnom vojnom operacijom" sve dok druga strana ne kapitulira, dodavši da će se "povijesni dijelovi Rusije vratiti kući".

Medvedev je govor održao ispred zemljovida Ukrajine koji prikazuje tu zemlju kao krnji teritorij stiješnjen uz Poljsku, s Rusijom koja u potpunosti kontrolira istok, jug i obalu Crnog mora. "Jedan od bivših ukrajinskih vođa je u nekom trenutku rekao da Ukrajina nije Rusija. Taj koncept mora zauvijek nestati. Ukrajina je definitivno Rusija", rekao je Medvedev.

