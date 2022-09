243 osobe pod istragom

Među osumnjičenima za kupnju lažnih Covid potvrda uz Cetinskog i misica, obrtnici, profesor s KBF-a...

Na čelu zločinačkog udruženja bila je, tvrdi USKOK, Petra Rumiha, koja je "posao" s COVID-potvrdama vodila od srpnja do studenog 2021. Zbog iste stvari bila je uhićena lani u studenom s još 10-ak osoba, a tada je jedno vrijeme provela i u istražnom zatvoru. U to vrijeme istragu protiv nje je vodio ODO, no kako su pretragom njezina računala i mobitela nađeni brojni kontakti, istragu je sada preuzeo USKOK.