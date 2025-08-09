Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
TRI TONE BESPLATNIH KRUŠAKA U VINKOVCIMA

Matiji pokrali kruške iz voćnjaka, ono što mu je ostalo odlučio podijeliti besplatno: 'Možda usrećim nekoga'

kruške
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
09.08.2025.
u 11:20

Besplatna podjela krušaka održat će se sutra ujutro od 7 sati na parkiralištu jednog od trgovačkih centara u Vinkovcima.

Matija Kovačić, voćar iz malog srijemskog mjesta Bokšić, odlučio je besplatno podijeliti tri tone krušaka građanima Vinkovaca. Kruške koje su nedavno bile u njegovom voćnjaku, a sada se nalaze u iznajmljenoj hladnjači, neće ići na tržište, već će ih dobiti svi koji ih žele i cijene domaću proizvodnju.

„Kruške su vrlo ukusne, odlične za jelo i kompot. Ovo nije samo posao, već način života,“ kaže Matija za RTL, koji zajedno s obitelji skrbi o voćnjaku veličine pet hektara. Iako je ova godina bila teška zbog krađe velikog dijela roda – čak pet do šest tona krušaka ukradeno je iz voćnjaka – Kovačići nisu željeli da ostatak voća propadne.

„Nekima je možda teško kupiti i kilogram voća u trgovini. Ako će naše kruške barem na jedan dan usrećiti nekoga – bakicu, djeda ili obitelj – to nam je najveća nagrada,“ poručuje Matijina supruga Kristina. Obitelj je, zbog prodaje hladnjače u kojoj su kruške bile pohranjene, morala brzo reagirati pa su odlučili voće podijeliti ljudima, umjesto da ga prodaju na tržištu gdje bi morali zadovoljiti stroge kriterije trgovačkih lanaca.

„Nije svaka kruška savršena za trgovačke lance, ali je ukusna i kvalitetna. Želimo da ljudi uživaju u plodu našeg rada,“ dodaje Matija. Građani Vinkovaca s oduševljenjem su primili vijest o podjeli voća. „Prekrasan potez! Takvih ljudi treba biti što više,“ rekao je jedan od mještana. Besplatna podjela krušaka održat će se sutra ujutro od 7 sati na parkiralištu jednog od trgovačkih centara u Vinkovcima.

Ide nova legalizacija: Ilegalni graditelji dobili novu šansu, a izigrani svi koji su poštivali zakon
Ključne riječi
voćarstvo Vinkovic voćke kruške

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još