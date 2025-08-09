Matiji pokrali kruške iz voćnjaka, ono što mu je ostalo odlučio podijeliti besplatno: 'Možda usrećim nekoga'

Matija Kovačić, voćar iz malog srijemskog mjesta Bokšić, odlučio je besplatno podijeliti tri tone krušaka građanima Vinkovaca. Kruške koje su nedavno bile u njegovom voćnjaku, a sada se nalaze u iznajmljenoj hladnjači, neće ići na tržište, već će ih dobiti svi koji ih žele i cijene domaću proizvodnju.

„Kruške su vrlo ukusne, odlične za jelo i kompot. Ovo nije samo posao, već način života,“ kaže Matija za RTL, koji zajedno s obitelji skrbi o voćnjaku veličine pet hektara. Iako je ova godina bila teška zbog krađe velikog dijela roda – čak pet do šest tona krušaka ukradeno je iz voćnjaka – Kovačići nisu željeli da ostatak voća propadne.

„Nekima je možda teško kupiti i kilogram voća u trgovini. Ako će naše kruške barem na jedan dan usrećiti nekoga – bakicu, djeda ili obitelj – to nam je najveća nagrada,“ poručuje Matijina supruga Kristina. Obitelj je, zbog prodaje hladnjače u kojoj su kruške bile pohranjene, morala brzo reagirati pa su odlučili voće podijeliti ljudima, umjesto da ga prodaju na tržištu gdje bi morali zadovoljiti stroge kriterije trgovačkih lanaca.

„Nije svaka kruška savršena za trgovačke lance, ali je ukusna i kvalitetna. Želimo da ljudi uživaju u plodu našeg rada,“ dodaje Matija. Građani Vinkovaca s oduševljenjem su primili vijest o podjeli voća. „Prekrasan potez! Takvih ljudi treba biti što više,“ rekao je jedan od mještana. Besplatna podjela krušaka održat će se sutra ujutro od 7 sati na parkiralištu jednog od trgovačkih centara u Vinkovcima.