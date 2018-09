Matić: Uživam! Gledam kako Đakić i Hvidra između SDSS-a i branitelja biraju SDSS

Što na umu, to na drumu – izreka je koja najbolje opisuje bivšeg ministra branitelja, danas saborskog zastupnika SDP-a Predraga Matića Freda. Bez uvijanja govori i o najnovijoj aferi sa SMS-ovima koja potresa HDZ, najavljenom vukovarskom prosvjedu, ali i stanju u SDP-u i svojim stranačkim ambicijama.

Pratite li najnoviji hrvatski političko-špijunski triler?

Pratim jer nakon svih muka koje sam ja proživio s tom istom ekipom red je da se i ja malo zavalim u fotelju i uživam. Svi smo mi krvavi ispod kože tako da iskreno uživam i kad vidim da su se Josip Đakić i Hvidra između SDSS-a i branitelja opredijelili za SDSS. Čim vidim i čujem tu ekipu da daje intervjue, brzo otrčim na Sljeme, zagrlim drvo, poljubim kamen i oduševim se kako u prirodi ima puno više pameti nego na televiziji.

Što mislite, što stoji iza svega?

To je karamarkizacija Hrvatske. Potpuno isti rukopis imali smo prije četiri godine kada su se isto koristile najniže strasti iz nestrpljenja da se legalnim putem dođe do demokratskih izbora za što su se branitelji borili. Pazite, koristiti obitelji poginulih, nestalih, obitelji koje su stradale, žene koje su silovane… za svoje ciljeve, a to obično rade ljudi koji non-stop pričaju o Domovinskom ratu i braniteljima, a najvjerojatnije u ratu nisu ni bili niti su bili branitelji. Ja stalno govorim da 40-ak ljudi maltretira Hrvatsku non-stop. Pogledajte sliku Franje Tuđmana iz 90-ih godina s predsjednicima tih tzv. braniteljskih udruga pa pogledajte Plenkovićevu sliku s tim predsjednicima udruga. Razlika je samo u Tuđmanu i Plenkoviću. To su isti ljudi i oni su taj rat doživjeli kao vrhunac. Moja skromna glava to je analizirala, to su ljudi kojima je Domovinski rat vrhunac karijere i bez tog drobljenja o ratu, Srbima, oni ne postoje i zato oni jednostavno diraju rane. A taj prosvjed što je najavljen u Vukovaru, pa koji bi luđak bio protiv toga da institucije procesuiraju ratne zločine?

