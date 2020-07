Maskiran i naoružan satarom prijetio i pljačkao, djelatnica se branila kantom vode

Neki razbojnici u svoje pohode idu maskirani i naoružani pištoljima, pravima ili plastičnima, bombama, pravima ili lažnima, noževima raznih veličina, no rijetko koji u razbojnički pohod ponese sjekač za meso, odnosno - sataru. A baš je to bilo omiljeno oružje kojom se prilikom razbojstva služio 21-godišnjak koji je zajedno s dvojicom mladića u dobi od 21 i 27 godina optužen za više razbojstva i pokušaja razbojstva, a optužnicu je protiv njih podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.

Prema optužnici, sva četvorica se terete da su 9. svibnja 2020. u 23.30 došli do benzinske postaje u Konjskom. Jedan od njih je imao kapuljaču preko glave, maramu preko lica te rukavice na rukama. Ušao je u postaju držeći plastični pištolj u rukama. Uperio ga je u zaposlenice, kojima se taj plastični pištolj učinio kao pravi.

- Dajte mi sve što imate ispod pulta! - vikao je mladić.

Uplašene djelatnice benzinske pumpe iz blagajne su izvadile novac, 12.789 kuna i predale me ga, nakon čega je on izašao iz pumpe, te je zajedno s dvojicom kompanjona, koji su ga čekali blizu pumpe, pazeći da netko ne naiđe, pobjegao.

Osim za pljačku benzinske pumpe, 21-godišnjak se tereti i da je 14. ožujka 2019. u 21. 45, oboružan sjekačem za meso - satarom u Solinu došao do jednog kioska. Bio je maskiran, imao je kapuljaču na glavi i maramu preko lica te rukavice. Kada je ušao u kiosk, zaposlenici je bacio vrećicu, tražeći novac. Ona mu je prvo odbila dati novac, nakon čega je 21-godišnjak satarom udario po pultu, nakon čega mu je preplašena žena dala 1500 kuna, a on je pobjegao. Na isti način, maskiran i prijeteći satirom te bacajući vrećicu u koju mu je zaposlenica trebala staviti novac, 21- godišnjak je, kako se sumnja,18. ožujka 2019. u 19.15 orobio trgovinu u Kaštel Sućurcu, od kud je odnio 3000 kuna, dok je 26. ožujka u 20 sati orobio trgovinu na Klisu od kud je uzeo 500 kuna.

No u dva navrata i nije bio tako uspješan. Sumnjiči ga se da je po istom obrascu, maskiran i naoružan satarom 21. ožujka 2019. u 19.34 pokušao orobiti trgovinu u Konjskom. No zaposlenica se preplašila pa je pobjegla u skladište, a 21- godišnjak je pobjegao ništa ne ukravši. Malo gore je prošao 26. ožujka 2019. u 23.25 kada je pokušao orobiti pekarnicu u Solinu, no preplašena zaposlenica mu nije dala novac već je na njega bacila plastičnu kantu s vodom pa je on pobjegao.