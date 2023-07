Maravić: Suci su štrajk iskoristili za pisanje već donesenih presuda

Zadovoljan sam što je došlo do dogovora između Ministarstva pravosuđa i Sindikata državnih službenika i namještenika. Za mene kao predsjednika Općinskog suda u Splitu, a duboko sam uvjeren i za službenike i namještenike ovoga suda, bio je to jedan jako težak period – izjavio nam je Dražen Maravić, predsjednik drugog najvećeg suda u RH. Pitali smo ga kako se dvomjesečni štrajk odrazio na broj predmeta.

– Općinski sud u Splitu je 1. 1. 2023. godine imao 33.795 neriješenih predmeta, a prema podacima s današnjim danom taj broj je znatno manji i iznosi 30.988 predmeta. Ako tome dodamo još oko 2000 tužbi primljenih u vrijeme štrajka, opet imamo rezultat da smo oko 800 predmeta više riješili nego dobili – iznosi podatke Maravić.

Ispraznili ormare

Napominje da je učinkovitost postignuta dobrim rezultatima u prvoj polovici godine. Osim toga, suci su vrijeme štrajka koristili za pisanje već donesenih presuda, za koje zakonski imaju rok do 30 ili 45 dana.

– Suci su ispraznili ormare. Općinski sud u Splitu je, štrajku unatoč, više predmeta riješio nego što je zaprimio. Što se tiče zemljišno knjižnih-predmeta, prerano je govoriti na koji će se način štrajk službenika i namještenika odraziti na pružanja usluga građanima koji čekaju. Do 1. lipnja 2023. sud je riješio 800 predmeta više nego što je primio, ali prave podatke imat ćemo na završetku tekuće godine – kaže Maravić koji ne smatra da će štrajk ostaviti dugotrajne posljedice na rad suda.

– Svakako nisam pristaša katastrofičnih zaključaka da će trebati godina, godina i pol dana. Ako je štrajk trajao 60-ak dana, može se pretpostaviti da će toliko i trebati da nadoknadimo to vrijeme. Očekujući to pitanje, tijekom današnjeg dana razgovarao sam s voditeljicom prijemne kancelarije i upraviteljicom sudskih pisarnica te smo zajedno došli do zaključka da će na ovom sudu, koji je drugi najveći u državi, biti potrebno manje od 30 dana dok svi predmeti budu dostavljeni sucima u rad – govori Maravić i napominje da je ljeti broj predmeta manji, a odvjetnici na primaju poštu od 1. do 15. kolovoza. Ne očekuje da će biti problema u organiziranju posla unatoč sezoni godišnjih odmora. Na Općinskom sudu u Splitu zaposleno je 404 službenika i namještenika, od kojih je njih 13 u radni odnos primljeno prije početka štrajka. Nije bilo problema s natječajima, bilo je zainteresiranih.

Plan: novih sedam sudaca

– Zahvaljujući razumijevanju Ministarstvu pravosuđa RH za naše kadrovske probleme, Općinski sud u Splitu je dobio mogućnost za zapošljavanje dodatnih sedam sudaca pa ćemo imati 95 sudaca i predsjednika suda. Krajem prošle godine u Kaznenom odjelu imali smo najveći broj predmeta po sucu u RH. Plan je najmanje još dva novoprimljena suca staviti na taj odjel kako bi imali manji broj predmeta pa da od optužnice do prvog ročišta prođe što kraći period – najavljuje Maravić.

