Maras traži ukidanje suspenzija Grbinu, Hajdašu Dončiću, Zmajloviću i Babiću

Hoće li se suspenzije četvorici članova Predsjedništva SDP-a ukinuti, pitanje je o kojem bi uskoro mogao raspravljati Glavni odbor SDP-a. Upravo to je tijelo 14. srpnja suspendiralo Sinišu Hajdaša Dončića, Peđu Grbina, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića na dvije godine zbog, ukratko govoreći, pokušaja stranačkog puča ili rušenja šefa Davora Bernardića.

Gotovo sedam mjeseci od toga događaja, Klub zastupnika SDP-a u Saboru dobio je zahtjev da se pitanje suspenzija raspravi i da se zatraži od Glavnog odbora da donese izmjenu odluke o suspenziji Babiću, Zmajloviću, Hajdašu Dončiću i Grbinu, i to tako da se trajanje mjere smanji, odnosno da ona traje zaključno s danom utvrđivanja liste kandidata za zastupnike u Europskom parlamentu. A što bi se trebalo raspraviti na sutrašnjoj sjednici Kluba zastupnika SDP-a.

Izdržali četvrtinu kazne

Zahtjev je podnio saborski zastupnik i šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, a u njemu se, doznajemo, predlaže Klubu da prihvati obrazloženje da je od donošenja odluke o suspenziji prošlo više od pola godine, odnosno više od četvrtine ukupnog maksimalnog trajanja stegovne mjere te da je to dovoljno vremena da se vidi je li izrečena mjera imala pozitivan učinak na postupke, aktivnosti i djelovanje u stranci suspendirane četvorke.

U prilog suspendiranoj četvorki navodi se da su itekako pokazali da su odani ciljevima SDP-a, da poštuju vrijednosti socijaldemokracije i provode Program SDP-a te utvrđene politike stranke.

Suspendirane se brani i tvrdnjom da sva četvorica, osim u parlamentarnom radu, sudjeluju i u osam saborskih radnih tijela, da sudjeluju u međuparlamentarnim skupinama s dvanaest zemalja, a posebno je zanimljiv argument da su zbog izrečene kazne izloženi pritiscima, i to političkih protivnika pa i samog premijera Andreja Plenkovića koji je to, piše u objašnjenju, spominjao na aktualnom prijepodnevu.

– S obzirom na sve navedene podatke, vidi se da se nakon izricanja stegovnih mjera kolege zastupnici nisu pasivizirali, okrenuli leđa SDP-u primjerice istupanjem iz stranke ili prelaskom u neki drugi zastupnički klub, nego upravo suprotno – aktivno su radili za SDP i doprinosili njegovoj vidljivosti i prepoznatljivosti njegovih politika u Hrvatskome saboru i šire – piše u objašnjenju odluke u kojoj se navodi i da i terenska istraživanja pokazuju da izricanje stegovnih mjera nije imalo pozitivan učinak na rejting SDP-a u javnosti jer je u šest mjeseci od kada su mjere izrečene rejting SDP-a pao za četiri posto, na razinu nešto više od 14 posto.

Povratak na funkcije

Najjači argument za ukidanje suspenzija, a zbog kojeg je vjerojatno i došlo do ovog zahtjeva, jest činjenica da je nekoliko članova SDP-a, a koji su kao i suspendirani svojedobno tražili smjenu Davora Bernardića, završilo na listi SDP-a za euroizbore. Poput, primjerice, aktualne europarlamentarke Biljane Borzan, Joška Klisovića i Ranka Ostojića.

Hoće li Klub prihvatiti odluku i zatražiti od Glavnog odbora ukidanje suspenzije, znat će se sutra. lako je moguće da hoće s obzirom na to da u Klubu većina zastupnika nije na Bernardićevoj strani. U tom slučaju, prema Statutu SDP-a, Glavni odbor mora raspravljati o ukidanju suspenzija. A hoće li to i izglasati, drugo je pitanje. Za to su šanse znatno manje. No kada bi se to doista i dogodilo, to bi značilo da bi se sva četvorica suspendiranih vratila na svoje funkcije u Predsjedništvo, a Hajdaš Dončić i Zmajlović i na mjesta šefova svojih županijskih organizacija – Krapinsko-zagorskog SDP-a i SDP-a Zagrebačke županije.

