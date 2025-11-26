Mandić: Troskot ide na ruku izvođaču u Zvijezdi

Zašto saborska zastupnica Možemo Draženka Polović i Pinokio Troskot od kampanje do danas napinju priču i zloupotrebljavaju probleme u karlovačkoj Zvijezdi i tako idu na ruku izvođaču? Zašto se izvođač ovako bahato ponaša? Zato što je uvjeren da će gradonačelnik iz nekog političkog razloga reći: "OK, mi ćemo sve to sanirati" – prozvao je karlovačku oporbu karlovački gradonačelnik Damir Mandić na sjednici Gradskog vijeća kad je upitan zašto je građevinska tvrtka iz Zagreba GP Pionir prije više od mjesec dana napustila svoje gradilište u Zvijezdi. Nisu završili Aglomeraciju niti su sanirali kuće koje su tijekom građevinskih radova oštetili.

– Pri kraju je vještačenje Građevinskog fakulteta koje će pokazati koliko smo u pravu kad kažemo da je izvođač odgovoran za štete na objektima, i to će biti argument u razgovorima i pregovorima, ali i mogućoj tužbi – kazao je Mandić.