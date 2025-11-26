Naši Portali
ODBIJA SANACIJU

Mandić: Troskot ide na ruku izvođaču u Zvijezdi

Karlovac: Prijem za nagra?ene obrazovno-odgojne djelatnike
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/2
Autor
Snježana Bičak
26.11.2025.
u 07:37

Vještačenje Građevinskog fakulteta pokazat će koliko je izvođač odgovoran za štete, kaže karlovački gradonačelnik

Zašto saborska zastupnica Možemo Draženka Polović i Pinokio Troskot od kampanje do danas napinju priču i zloupotrebljavaju probleme u karlovačkoj Zvijezdi i tako idu na ruku izvođaču? Zašto se izvođač ovako bahato ponaša? Zato što je uvjeren da će gradonačelnik iz nekog političkog razloga reći: "OK, mi ćemo sve to sanirati" – prozvao je karlovačku oporbu karlovački gradonačelnik Damir Mandić na sjednici Gradskog vijeća kad je upitan zašto je građevinska tvrtka iz Zagreba GP Pionir prije više od mjesec dana napustila svoje gradilište u Zvijezdi. Nisu završili Aglomeraciju niti su sanirali kuće koje su tijekom građevinskih radova oštetili.

– Pri kraju je vještačenje Građevinskog fakulteta koje će pokazati koliko smo u pravu kad kažemo da je izvođač odgovoran za štete na objektima, i to će biti argument u razgovorima i pregovorima, ali i mogućoj tužbi – kazao je Mandić.

Ključne riječi
šteta Draženka Polović Damir Mandić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
