Mamić: Odustajanjem od Milanovića snovi o vladi SDP-a postali nemogući; Bagić: Otvaraju se mnoge opcije i stvar je još dinamičnija

Razgovori oko sastavljanja većine nakon parlamentarnih izbora su u tijeku, a nekoliko se političkih aktera i njihovih izjava danas našlo u fokusu javnosti. Naime, Peđa Grbin, čelnik SDP-a, otkrio je danas jesu li odustali od Zorana Milanovića. Uz to, pojavili su se navodi o raskolu u Mostu, točnije da ga supružnici Raspudić napuštaju.

"Što se tiče toga, vidjeli ste što je izjavio Most, što je izjavio IDS. Imamo matematičare u svojim redovima, ne moram ja odraditi zbrajanje, ali ovo zbrajanje može odraditi svatko od nas. Okej, odgovor je da. Ne bih rekao odustali, nego treba biti svjestan realnosti. Ako nešto nije realno, onda ne treba niti lupati glavnom kroz zid", istaknuo je Grbin. Je li to konačan kraj SDP-ova sna o Vladi te što to znači za SDP, Grbina te Milanovića, komentirali su analitičari Dragan Bagić i Ankica Mamić.

"Proces formiranja HDZ-ove većine nije gotov, a dok on nije gotov, nisu nestale šanse niti za neku drugu većinu. Jasno je da Milanović više nije u igri za mandatara, što otvara mnoge nove opcije te time stvar čini još dinamičnijom", ističe Bagić.

"Mislim kako snovi o Vladi koju bi oformio SDP nisu bili realni jer je razlika u osvojenim mandatima između HDZ-a i partnera te koalicije Rijeke pravde velika. Odustajanjem SDP-a od Zorana Milanovića jasno je kako je to sada i nemoguće. Čini se kako se i najnovijim događanjima i raskolom u Mostu otvara put HDZ-u za razgovore sa Suverenistima. Sve ove promjene zapravo onemogućavaju prilično čudne opcije i prijedloge iz redova SDP-a i Možemo", smatra Mamić.

