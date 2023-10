Maleni Noa koji se bori s tumorom taknuo brojna srca: 'Hvala svima...'

Priča o malenom borcu, Noi Matini iz Daruvarskog Brestovca dirnula je cijelu Hrvatsku. Dječak (6) boluje od težeg oblika karcionoma bubrega, operiran je i liječen je u Zagrebu. "Odstranjen mu je bubreg zajedno s tumorom i neko vrijeme je bio na intenzivnoj njezi", ispričala je njegova majka Maja. Obitelj je zamolila za pomoć. "Pred nama je sada 27 tjedana kemoterapija i to je prvi ciklus. Do sada smo prošli tri tjedna terapije, a Noa ima poprilično jake nuspojave nakon kemoterapija. Opadaju mu zubići, voda u plućima, visoke temperature, problemi sa jetrom tako da se liječnici bore i nuspojavama i jako je teško to sve proživljavati. Suprug Dražen je uzeo bolovanje pa je s njim u Zagrebu i dobili smo od udruga i jedne divne gospođe mogućnost da spavamo u Zagrebu i od srca hvala svima, ali Noa se najbolje osjeća kada dođe doma i bude s nama u svojem domu. Mi imamo još dva sina, jedan ima dvije godine, a drugi 11 i Noa voli biti s njima doma. Jako nam je teško, i emotivno, ali i financijski i evo, molimo za pomoć", objasnila je prije nekoliko dana. Novac im je prijekopotreban za troškove putovanja, a ono što bi ostalo bilo bi proslijeđeno onome kome bi taj novac bio potreban.

I tada se pokrenula lavina dobrote. "Moram se zahvaliti svima od srca. Ne mogu vam opisati koliko sam zahvalna. Mobiteli su nam se užarili posljednjih dana. Javili su nam se mnogi ljudi i pomogli nam. Hvala, hvala svima. Imamo sada i više nego dovoljno da možemo putovati u Zagreb u bolnicu svaki dan i da ne moramo misliti što za ručak na putu i s čime napuniti rezervoar", emotivno je ispričala majka Maja, prenosi Klikni.hr.

"Ne treba nam više pomoć, zaista je i više nego dovoljno i jako sam emotivna i zahvalna zbog ove velike pomoći", ponovila je Maja i dodala kako je sada maleni Noa. Kaže kako ga kemoterapija umara. "No, bori se i uvjerena sam da će na kraju biti sve dobro", zaključila je.

