Majka na smrt prebijenog Tomislava o jučerašnjoj nesreći: 'Ne veselim se ničijoj smrti'

Ne veselim se ničijoj nesreći, pa ni stradanju tog dečka. Jedino mi se on ispričao, komentirala je jučerašnju nesreću u Međimurju majka preminulog Tomislava Pergara kojeg je s prijateljima 2011. pretukao poginuli motociklist Matija Marčec.

Kako smo već pisali, osuđeni Matija Marčec jučer je na svom novom motociklu poginuo u prometnoj nesreći između Vrhovljana i Donjeg Koncovčana. U zavoju je prešao u suprotnu traku, udario u dva automobila i na mjestu preminuo.

Ovaj nesretni slučaj za Međimurski.hr komentirala je majka Tomislava Pergara kojeg je 27. siječnja 2011. godine Marčec zajedno sa svoja dva prijatelja do smrti brutalno pretukao ispred narodnjačkog kluba 'Guru'.

- Uvijek je žalosno kad strada mladi čovjek. Ja to najbolje znam, jer sam pokopala svojeg sina kad je imao samo 23 godine. I ovaj dečko, koji je poginuo na motoru, sigurno i on ima roditelje, rodbinu, prijatelje koji žale za njim. Ne treba se veseliti ničijoj nesreći i nevolji. No, ne mogu zaboraviti što su on i njegovi kompanjoni učinili mojem Tomislavu. Pretukli su ga na mrtvo ime, a sud ni deset godina kasnije nije donio pravovaljanu presudu, kazala je Spomenka Pergar iz međimurskog sela Vukanovac.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 13.05.2013., Vukanovec - Spomenka Pergar, utucena majka pretucenog Tomislava Pergara.Photo: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Iako se slučaj dogodio 2011. godine, prva presuda izrečena je tek 2017. godine prema kojoj su svi okrivljenici dobili tri godine i osam mjeseci zatvora. Viši sud nakon toga je poništio odluku prvostupanjskog suda i ponovno je sve bilo stalo do veljače ove godine, kada su mladići osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i 10 mjeseci.

- Kazne su im smanjene, ali sam čula da se Državno odvjetništvo žalilo na visinu kazni. Ne znam kako će u konačnici sve to završiti, komentirala je Spomenka.

- Žalosno je to, ali nekako sve dođe na svoje, nadovezao se kratko brat poginulog Tomislava, Miroslav.

