Mađarsko odugovlačenje suočava se sa stvarnošću: Američke sankcije natjerale su Budimpeštu da se okrene Hrvatskoj

Američke sankcije koje prijete gušenjem mađarskih opskrbnih linija natjerale su Budimpeštu da se okrene Hrvatskoj, zemlji čije je energetske kapacitete godinama kritizirala. Dok Orbánov kabinet tvrdi da su hrvatske rute preskupe i nedostatne, Zagreb i stručnjaci to oštro osporavaju.

Mađarsko odugovlačenje s odustajanjem od ruske nafte sada se suočava sa stvarnošću. Nakon tri godine upozorenja da bi prekid uvoza iz Rusije ugrozio energetsku sigurnost i izazvao skok cijena, Viktor Orbán suočen je s američkim sankcijama koje bi mogle prekinuti isporuke ključnog ruskog dobavljača. Bruxelles istodobno planira nove carine na rusku naftu, što Mađarskoj ne ostavlja drugog izbora nego da pronađe nove izvore opskrbe.

„Orbán je učinio sve kako bi izbjegao odustajanje od ruske nafte“, kaže Péter Krekó iz think tanka Political Capital. „Ako se sankcije uvedu, Mađarska će morati ozbiljno razmotriti alternative.“ To znači i zakopati ratnu sjekiru sa Zagrebom. Budimpešta godinama optužuje Hrvatsku da nameće previsoke tranzitne naknade i da njezin naftovodni sustav ne može zadovoljiti mađarske potrebe – optužbe koje Zagreb odlučno odbacuje.

„Ove optužbe su dugogodišnje i potpuno netočne“, rekao je za Politico hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar. „To su samo izgovori za nastavak kupnje ruske nafte. Nemamo nikakvih prepreka za osiguravanje opskrbe – Hrvatska može biti spremna za nekoliko minuta.“

Mađarska dilema dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Rusiju zbog izostanka napretka u mirovnim pregovorima, a Europska unija dodatno ubrzava proces odricanja od ruske energije. Iako Budimpešta pokušava ishoditi izuzeće od američkih sankcija, čini se da će morati posegnuti za hrvatskim rješenjem.

Još od početka rata u Ukrajini Orbán se protivi prekidu energetskih veza s Moskvom. Kada je EU 2022. uvela embargo na rusku naftu, Mađarska je ishodila izuzeće za isporuke naftovodom Družba koji prolazi kroz Ukrajinu. Od tada je više puta blokirala pokušaje sankcioniranja ruskog plinskog i nuklearnog sektora.

Dok je udio ruske sirove nafte u europskom uvozu pao s 26 posto 2021. na samo 3 posto 2024., Mađarska je svoju ovisnost povećala s 61 na čak 86 posto. Kao država bez izlaza na more, ovisi o naftovodu Adria koji se proteže iz hrvatskih luka do njezine granice. No, Budimpešta tvrdi da su hrvatske tranzitne naknade pet puta veće od europskog prosjeka te da bi prelazak na tu rutu znatno poskupio gorivo.

„Pokušaji Bruxellesa da se odrekne ruske energije uništit će našu opskrbnu sigurnost“, upozorio je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, dodajući da Hrvatska „pokušava profitirati na ratu u Ukrajini“. Međutim, kako se sankcije zaoštravaju, čini se da Mađarska ostaje bez izbora – ili će konačno prihvatiti hrvatsku naftu, ili riskirati energetski slom.