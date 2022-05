Mađarski povjesničari za Večernji razmontirali Orbana! Evo što je Riječka krpica i kako su Mađari prevarom uzeli Rijeku

Njegovoj zemlji nitko more nije mogao oduzeti jer ga nikada nije niti imala, tim je riječima u priopćenju reagirao Hrvatski državni arhiv na izjave mađarskog premijera Viktora Orbána o tome da je Mađarskoj more oduzeto u nedavnoj povijesti. S dvojicom mađarskih povjesničara hrvatskog porijekla razgovarali smo o tome na što je Orbán mogao misliti kad je tako olako izvalio tu besmislicu, koju njegova diplomacija u Budimpešti i dalje opravdava, čak i nakon prosvjednih nota iz Hrvatske. I što je to zapravo “Riječka krpica”, na koju se u priopćenju referira i Hrvatski državni arhiv, navodeći da je taj famozni dodatak Hrvatsko-ugarskoj nagodbi (cijeli tekst nagodbe možete pročitati OVDJE) samo jedan od podsjetnika kako su se hrvatske granice pokušavale prekrajati i diplomatskim prevarama?