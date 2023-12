M. Puljak: Branila sam obitelj od zlonamjernih kazni HDZ-a

"Ajmo, Majo, prije nego odgovoriš na upite novinara provjeri s Juricom i Ivicom R. kad i kako odgovoriti. Ne treba nam uvijek sve otkrivati. Treba sve planski napraviti. Nije brzina uvijek vrlina", napisala je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tadašnjoj pročelnici u Gradu Splitu Maji Đerek u zatvorenoj grupi na mreži. Jurica je Galešić, a Ivica Relković, PR stručnjaci stranke Centar, a ne Grada Splita.

Prepisku je Maja Đerek predočila na Službeničkom sudu u Splitu gdje se vodi postupak protiv nje koji je pokrenuo gradonačelnik Ivica Puljak, što je izazvalo buru na splitskoj političkoj sceni. Oporba u ovome vidi dokaz kako postoji dvostruki sustav upravljanja Gradom Splitom, pa Davor Matijević, predsjednik splitskog SDP-a traži izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća na temu: "Utjecaj Marijane Puljak na rad gradske uprave".

Marijanu Puljak pitali smo upravlja li ona Gradom Splitom. – Splitom upravlja politički pobjednik nakon demokratskih izbora 2021. i 2022. godine, Ivica Puljak, kandidat stranke Centar. Vlast u Splitu nisu preuzeli ni avatari, ni Marsovci, a ni gradski zaposlenici. S kim se u svom političkom djelovanju savjetuje pobjednik? S kulturno-umjetničkim društvom iz Prijedora? Pa s vodstvom svoje stranke. I legalno i legitimno. Tko nakon svega, konzultacija, rasprava, razmišljanja... donosi odluke? Gradonačelnik. Dakle, opet osoba koja je pobijedila na izborima, a ne gradski službenik. Toliko zasad o razlikovanju političkih rasprava u WhatsApp i drugim grupama i službenih odluka neke gradske vlasti – odgovorila je Marijana Puljak koja kaže da je privatnu grupu osnovala nakon što je njezinu suprugu Ivici Puljku stigla kazna Državnog inspektorata zbog Vile Dalmacija koju je morao platiti iz svoga džepa.

– Posebna tema su bezobrazne i zlonamjerne kazne osobno za Ivicu Puljka i to za grijehe prethodnika. Kazna nije na ime gradskog budžeta, nego novac odlazi iz našeg zajedničkog kućnog budžeta, pa su o tome kako ćemo se držati u takvom napadu veće pravo imalo naše troje djece negoli cijela gradska administracija. Dakle, dvije kazne po 100.000 kuna nisu na ime grada, nego na džep moje obitelji. I sad vi mene pitate jesam li ja imala pravo raspravljati kako da se to riješi i savjetovala da se poslušaju savjeti suradnika stranke Centar?! Po prvoj temi i treba se poslušati suradnike stranke Centar jer njihov kandidat je gradonačelnik i ima sve političko pravo slušati svoje stranačke suradnike zahvaljujući čijim politikama je i pobijedio. Ima li demokratski izabrani gradonačelnik ijednog grada na svijetu pravo i obvezu na savjetovanje sa svojim političkim suradnicima? I ima li jedna obitelj pravo braniti se od prijetnji zlonamjernih kazni za nedjela prethodnih vlasti iz iste stranke iz koje joj šalju kaznu za tuđi propust? Po pitanju plaćanja kazne, ja sam i sama oštećena strana. Što ću? Sjediti doma i čekati da mi Davor Matijević, Igor Stanišić ili Tomislav Šuta donesu 200.000 kuna? – rekla je Marijana Puljak i napomenula kako je ona članica predsjedništva stranke Centar i gradska vijećnica sa zamrznutim mandatom, a bila je vijećnica dva puna mandata.

Kaže kako je Maju Đerek upućivala na suradnike stranke Centar zato što se kazna nije odnosila na grad, nego na njezina supruga kao fizičku osobu.

– Zanima me kako za prijestup iz vremena prethodne vlasti može odgovarati nova vlast, a onda još tako da to plati obitelj Puljak sa svojeg računa – poručila je Marijana Puljak koja je željela govoriti o kontekstu afere.

Spin HDZ-a

– Na kraju, želim s vama podijeliti i širi okvir, zašto se sve ovo događa. Ivica Puljak i vlast u Splitu su rijetki, ako ne i jedini, koji su odbili medijsku ucjenu Slobodne Dalmacije. HDZ više i ne skriva svoj utjecaj i partnerstvo sa Slobodnom Dalmacijom. Afera "Mreža" samo je razotkrila ono što se već neko vrijeme zna, a to je da HDZ kupuje pojedine medije i pozitivno pisanje o sebi. Sada HDZ i Slobodna Dalmacija ujedinjeno rade na rušenju splitske vlasti. Njihova najveća bojazan je da će, ako Ivica Puljak i stranka Centar i sljedeći put pobijede na izborima, to ohrabriti još mnoge gradonačelnike i načelnike da više ne plaćaju medijske ucjene. Za splitski SDP, oni su se opet uhvatili na medijski spin HDZ-a i sada njihove laži šire dalje. To pokazuje na koju razinu su se spustili. Sada su na povijesno niskoj razini, sa samo jednim vijećnikom u gradskom vijeću, a izgleda da idu prema nuli – rekla je Marijana Puljak i ustvrdila kako stranka Centar nikada neće pristati ni na kakve ucjene.