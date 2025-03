Lukašenko likuje: Ako Rusija ovo ostvari, to će biti katastrofa za Europu i Ukrajinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da se Rusija slaže s prijedlozima Sjedinjenih Država za prekid vatre u Ukrajini, ali je istaknuo da treba ukloniti temeljne uzroke sukoba i razjasniti puno detalja. Putin je poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu 2022., što je izazvalo najveću konfrontaciju Moskve i Zapada od Hladnog rata. "Slažemo se s prijedlozima o prekidu neprijateljstava", rekao je Putin na konferenciji za medije u Kremlju nakon razgovora s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. "Ali mi polazimo od činjenice da bi taj prekid vatre trebao dovesti do dugoročnog mira i otkloniti izvorne uzroke ove krize", dodao je.

Govoreći o kontekstu sastanka, Putin kaže da su razgovarali o sigurnosti i obrani te razmijenili mišljenja o regionalnim pitanjima. Putin se potom osvrnuo na "tešku situaciju u svijetu, u Europi, ali i na granicama naših zemalja". Kaže da je s Aleksandrom Lukašenkom razgovarao o "stvaranju zajedničkog obrambenog područja" i kaže da je ruska vojska smještena u Bjelorusiji. "Imamo taktičko nuklearno oružje i obrambene sustave koji osiguravaju sigurnost, osiguravaju zapadne granice naših država", rekao je Putin, prenosi Sky News.

Ruske snage napreduju na terenu od sredine 2024. i kontroliraju gotovo petinu teritorija Ukrajine. Rat traje već tri godine, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ga zaustaviti. Trump je u srijedu rekao da se nada da će Kremlj pristati na američki prijedlog o 30-dnevnom prekidu vatre koji je već podržala Ukrajina, kako bi se okončalo ono što je Trump opisao "krvoprolićem". Putin je zahvalio Trumpu na njegovim naporima da okonča rat. "Sama ideja je ispravna i mi je svakako podržavamo", rekao je Putin. "Ali postoje pitanja koja moramo raspraviti. I mislim da moramo razgovarati i s našim američkim kolegama", dodao je.

Putin je rekao da bi mogao nazvati Trumpa kako bi razgovarali o tom pitanju. "Podržavamo ideju okončanja ovog sukoba mirnim putem", rekao je ruski predsjednik. Putin, odjeven u zelenu vojnu uniformu, posjetio je u srijedu zapovjedni centar u regiji Kursk u zapadnoj Rusiji gdje Ukrajina gubi uporište nakon velike ofenzive ruskih snaga.

Aleksandar Lukašenko kazao je da su on i Vladimir Putin razgovarali o ratu u Ukrajini, rekavši da će dvojica čelnika "raditi na tome danas i sutra". Kaže da ljudi trebaju vjerovati činjenicama. "To je najvažnije. A sve ove izjave i sva ta obećanja samo su prazne riječi." Potom je osudio "nelegitimne sankcije" koje su Rusiji nametnuli pripadnici Zapada. "Uvjereni smo da ćemo uspjeti nadvladati taj pritisak", kaže. Bjeloruski predsjednik izjavio je nakon službenih razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će, ako Rusija postigne sporazum sa SAD-om, to biti katastrofa za Europu i Ukrajinu, prenosi BelTA.

