Lokalni izbori postaju sve napetiji: HDZ će 'napasti' Rijeku sa svojim kandidatom

Nakon objave Vojka Obersnela da se više neće kandidirati za riječkoga gradonačelnika otvoren je prostor za veće ambicije oporbenih stranaka, no kako sada stvari stoje, široke fronte zato da se dokine višedesetljetna vladavina SDP-a u ovom gradu neće biti.

U HDZ-u se proteklih mjeseci govorilo kako bi stranka mogla podržati nekog od nezavisnih kandidata, pri čemu su se spominjala imena bivšeg direktora riječke luke Vedrana Devčića i bivšeg šefa KBC-a Rijeka Davora Štimca, obojice vezanih za udrugu Riječki val i krug riječkih poduzetnika koji se već neko vrijeme pokušavaju politički aktivirati.

Štimac ide kao nezavisni

U HDZ-u su vrlo ozbiljno razmišljali da podupru Štimca kao nezavisnog kandidata, bilo je i određenih kontakata u tom smjeru, no sada kažu kako su zaključili da u Rijeci moraju imati vlastitog kandidata jer bi u protivnom pokazali neozbiljnost. Izvori bliski Štimcu kažu pak kako je točno da su s njim kontaktirali iz HDZ-a, ali i da je on odbacio suradnju. HDZ je bio taj koji je, kažu naši izvori, dao otkaz Štimcu s mjesta ravnatelja bolnice i ta suradnja nije moguća. Štimac će na izbore izaći, čuje se, kao nezavisni kandidat, ali će oko sebe okupiti širu platformu uključujući neke riječke poduzetnike i ugledne građane.

Kao mogući HDZ-ovi kandidati za gradonačelnika spominju se, pak, novi šef riječkog HDZ-a Josip Ostrogović i ravnatelj KBC-a Rijeka Alan Devčić. Mnogo ambicioznije ova se stranka priprema za izbore u Primorsko-goranskoj županiji, u kojoj je HDZ rastao i na prošlim lokalnim izborima osvojivši vlast u 13 gradova i općina, a rast su potvrdili i na parlamentarnim izborima u srpnju. U nastojanju da osvoji vlast u tradicionalno SDP-ovoj županiji, HDZ ozbiljno razmišlja da u bitku za funkciju župana pošalje Olega Butkovića.

Iako je Butković ministar prometa, u stranci kažu kako upravo on ima najviše šanse u ovoj utakmici, no kao mogući kandidati spominju se i gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić te gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić. U SDP-u su do sada navikli da markica stranke znači i sigurnu pobjedu u Rijeci. Da je pobjeda s Markom Filipovićem, dosadašnjim zamjenikom Vojka Obersnela, i ovog puta gotova stvar i danas vjeruje dio SDP-ovaca. Međutim, ima i onih u riječkog organizaciji koji su u tom pitanju skeptični i koji su svjesni kako su izbori u Rijeci zapravo izbori protiv SDP-a te da tu bitku „protivniku“ nije nemoguće dobiti.

Sve je moguće

– Dovoljno je malo PR-a, malo pameti i jak kandidat i sve je moguće. Naš kandidat Filipović jednostavno se nije uspio nametnuti u javnosti. Bio je konstantno u sjeni Vojka Obersnela i sve bi nas trebalo zabrinuti kako će se sve to skupa odraziti na izbore – kaže naš izvor iz riječkog SDP-a.

Upozorava i da ne treba zaboraviti kako je SDP u Rijeci pobjeđivao i sa samo 10 tisuća glasova, a Riječani su, kaže, što misle o SDP-u i Vojku Obersnelu, lijepo pokazali na parlamentarnim izborima. Od Katarine Peović, kandidatkinje Radničke fronte za gradonačelnicu Rijeke, u SDP-u previše ne strahuju iako su svjesni da će im uzeti manji dio glasova. S druge strane, nezavisnog Štimca drže za mnogo ozbiljnijeg konkurenta, pogotovo ako uđe u drugi krug izbora.

– On je ugledan građanin, liječnik, bivši ravnatelj za kojim se nikada nisu vukle afere i koji je slovio kao dobar ravnatelj bolnice. Kao takav on je svakako jak kandidat koji SDP-u može postati problem – kaže naš izvor iz riječkog SDP-a.