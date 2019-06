Ljude zbunio Boeing 727 skriven usred šume, evo zašto se tamo nalazi

Svatko tko bi preletio iznad šume u Oregonu ili pak zašao duboko u nju ostao bi zbunjen kada bi naišao na "parkirani" Boeing 727. No, za to postoji objašnjenje. Naime, avion je zapravo dom 64-godišnjeg inženjera elektrotehnike Brucea Campbella koji u njemu živi već nekoliko godina.

Ova priča bila je hit prije nekoliko godina, a sada smo je se odlučili prisjetiti.

– Kao dijete gledao sam na TV-u stare avione pa sam rano dobio ideju – ispričao je Bruce za The Blaze. Avion je poduprt betonskim stupovima, a Bruce ga je opremio osnovnim stvarima koje su mu potrebne za život u njemu.

Airplane Home - Boeing 727 from Even Quach on Vimeo.

– Živim u avionu opremljenom strujom, vodom i odvodom – dodao je Bruce koji inače vozi manje avione. Otkrio je i što ga je privuklo u Boeingu 727.

– Ukratko, avioni su među najljepšim građevinama koje je čovječanstvo izgradilo. Avioni su nevjerojatno čvrsti i podnose velike nalete vjetra, prašine i insekata – ispričao je vlasnik ovog neobičnog doma koji živi i u Japanu, gdje želi kupiti i Boeing 747.

– Izgrađeni su od modernih materijala koji su dugovječni, a dizajnirani su da lijepo izgledaju – dodao je, ali i naglasio tada kako ga u avionu čeka još puno posla kako bi on bio potpuno funkcionalan. Zasad se tamo može otuširati te ima gotovu jednu spavaću sobu, a kuhinju treba doraditi pa zasad hranu sprema u mikrovalnoj ili tosteru. Do sada je na preuređivanje potrošio 220.000 dolara, a koliko mu je stalo do aviona, govori i to da je za posjetitelje pripremio gomilu kućnih papuča kako ne bi po njemu hodali u cipelama.