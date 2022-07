DOZNAJEMO DETALJE

Ljevica prelomila, idu u bitku za referendum: Žele da u Ustavu piše da žena sama odlučuje o rađanju

-Dogodilo se ono što je bilo očekivano, a to je da su svi postali svjesni da mi kroz saborsku proceduru nikada nećemo doći do 101 ruke koliko je potrebno da bi u Ustav ušlo pravo žene na izbor. A obzirom da smo svjesni da to vjerojatno nema nikakve šanse proći u sklopu aktualnih dogovora oko promjene Ustava u Saboru krenulo se paralelno i s ozbiljnim pripremama referenduma što znači da bi se s prikupljanjem potpisa trebalo krenuti najkasnije početkom listopada-kaže lider jedne od stranaka od centra na lijevo koja sudjeluje u ovoj inicijativi.