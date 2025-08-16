Naši Portali
POZNATI ŠIROM SVIJETA

Lijepa priča iz Slavonije: Supružnici iz Vinkovaca rade interijere za jahte i avione

storyeditor/2025-08-15/20250814_095220.jpg
Branimir Bradarić
Autor
Branimir Bradarić
16.08.2025.
u 11:51

Sada imaju deset radnika, kad naprave novu halu, radit će i interijere velikih putničkih aviona i zaposliti još petnaest ljudi

U vrijeme kada se većina naših sugrađana, koji ulaze u poslovne vode, odlučuje za pokretanje kafića, restorana, butika ili trgovine, obitelj Sokup iz Vinkovaca odlučila se na drukčiji put. Supružnici Adrian i Katarina su prije 13 godina pokrenuli tvrtku Leather Garage koja se danas može pohvaliti kako se njihovi proizvodi mogu vidjeti širom svijeta i da ih koriste neke od najpoznatijih osoba svijeta. Razlog tome je što se ova tvrtka iz Vinkovaca bavi uređenjem interijera privatnih aviona i jahti.

Put do uspjeha

DE
Dex
12:52 16.08.2025.

sad će DORH upasti

