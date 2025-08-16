Lijepa priča iz Slavonije: Supružnici iz Vinkovaca rade interijere za jahte i avione

U vrijeme kada se većina naših sugrađana, koji ulaze u poslovne vode, odlučuje za pokretanje kafića, restorana, butika ili trgovine, obitelj Sokup iz Vinkovaca odlučila se na drukčiji put. Supružnici Adrian i Katarina su prije 13 godina pokrenuli tvrtku Leather Garage koja se danas može pohvaliti kako se njihovi proizvodi mogu vidjeti širom svijeta i da ih koriste neke od najpoznatijih osoba svijeta. Razlog tome je što se ova tvrtka iz Vinkovaca bavi uređenjem interijera privatnih aviona i jahti.
