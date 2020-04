Liječnica iznijela podatke o smrtnosti od korone, Trump: Vjeruje li netko zaista ovome?

Glavna koordinatorica obrane od koronavirusa u SAD-u dr. Deborah Birx prozvala je Kinu u subotu zbog nedostatka transparentnosti u ranim fazama pandemije ističući da je prijavljena stopa smrtnosti u Kini "nerealna".

Kina je prva pogođena Covid-19 u studenom prošle godine. Dr. Deborah Birx, imunologinja koja je svoju karijeru izgradila boreći se protiv HIV-a, zamjera Kini jer na "istinske strahote" SAD nije upozorila ona, već zemlje u Europi, poput Francuske i Italije, prenosi Independent.

"Rekli su nam da budemo vrlo oprezni, da je izuzetno visoka stopa smrtnosti među ljudima s već postojećim kroničnim oboljenjima. I iskoristili smo njihove podatke da bismo to prenijeli američkom narodu. Te informacije su došle od naših europskih kolega koji su i sami bili usred njihove vlastite bitke. Dakle, nikada ne postoji izgovor da se informacije ne dijele", kazala je.

Tijekom izlaganja doktorice Birx, Trump je skrenuo pozornost na grafikon koji je stavljen iza nje, a koji pokazuje stope smrtnosti od koronavirusa u brojnim zemljama, uključujući Kinu. Pokazavši na kinesku brojku od 0,33 smrti na 100 000 ljudi, on je upitao: "Vjeruje li netko zaista ovom broju?"

Doktorica Birx se složila da je podatak "nerealan", a to je argumentirala podacima o 5,25 smrti na 100 000 ljudi u Njemačkoj, 11,24 u Americi i 21,97 u Velikoj Britaniji.

"Mi nismo broj jedan. Kina je broj jedan. Samo da razumijete. Nije ni blizu. Oni su daleko ispred nas u pogledu smrtnosti. Vi to znate. Ja to znam. Oni to znaju, ali ne želite to prijaviti. Zašto? Morat će to objasniti. Jednog dana ću ja objasniti",zaključio je Trump.