Liječnica: Dolaze i oni koji imaju temperaturu tek dva sata. To nije potrebno

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj je županiji 60 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Epidemiološka obrada oboljelih je u tijeku – izvijestio je Stožer civilne zaštite Karlovačke županije. Riječ je o velikom broju novooboljelih, obzirom da je prethodnih dana dnevno bilo oko 20-ak novih slučajeva pozitivnih osoba, osim jučerašnje rekordne brojke od 71 pozitivne osobe. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljelo 848 osoba. U samoizolaciji se nalazi 516 osoba.

U Općoj bolnici Karlovac je hospitalizirano 44 COVID pozitivna pacijenta, 2 osobe su na respiratoru, 3 novoprimljene, 1 puštena na kućno liječenje, a jedna osoba je preminula. U Općoj bolnici Ogulin na Covid odjelu leži 12 pacijenata. Na terenu su jučer bile i inspekcije Stožera i to na karlovačkom području; u 15 trgovina, 7 uslužnih djelatnosti, 10 ugostiteljskih objekata, te pet javnih prijevoza. - Za 2 trgovine su izdana usmena upozorenja – kažu u Stožeru.

Obzirom da velik porast broja COVID pozitivnih građana, među kojima je i sve više liječnika Opće bolnice Karlovac i medicinskih sestara, iz karlovačke Opće bolnice uputili su apel građanima da svojim ponašanjem smanje pritisak na hitne službe i odjele.

Dr. Vesna Tutek, voditeljica Odjela za zarazne bolesti u Općoj bolnici Karlovac, kazala je da imaju građane koji nakon što tek dva sata imaju temperaturu, alarmiraju liječnike, dolaze na hitne prijeme, što, kazala je doktorica, nije potrebno. Dodala je i da se pokazalo da oko 80 posto COVID pozitivnih osoba razvijaju simptome bolesti.

- Svakodnevno smo izloženi takozvanoj trijaži gdje dolaze bolesnici koji imaju temperaturu tek dva sata ili imaju temperaturu šest sati, dvaput zakašlju i već su u hitnom traktu. Čim takav pacijent dođe u hitni trakt njega se treba trijažirati, pregledati, obraditi, a potpuno nepotrebno. Ne treba se javljati prvih 48 do 72 sata temeljne bolesti jer na taj način opterećujemo zdravstveni sustav s nepotrebnim pregledima i obradom i gubimo vrijeme za bolesnike koji su važni i koji će propustiti nešto važno samo radi preopterećenosti sustava, rekla je voditeljica Odjela za zarazne bolesti dr. Vesna Tutek.

Kazala je da na dnevnoj bazi djelatnici odlaze u samoizolaciju.

- Taj broj je svakog dana sve veći. U četvrtak je bio podatak da imamo 58 djelatnika, od toga 13 nezdravstvenih koji su u samoizolaciji. To je ogroman broj ljudi. Ovo što nam se događa s COVID-om, to je trenutačno kao da ste dobili tri nova odjela, a nove ljude ne možete povući jer vidite koje gubitke imamo na dnevnoj bazi – kazala je dr. Mirjana Lončarić Katušin, zamjenica ravnatelja karlovačke Opće bolnice. Dodala je da liječnici i medicinske sestre rade i sa ostalim građanima koji dolaze u bolnicu.

- Ne smije patiti bolesnik koji je COVID negativan, a ima potrebu za hitnim liječenjem ili nastavkom terapije. Ali, isto tako ne smije patiti ni bolesnik na COVID odjelu koji mora dobiti drugačiju uslugu. Sa brojem ljudi, sestrama i liječnicima ne stojimo dobro. Pokušavamo učiniti racionalizaciju sustava. Za sada je normalno otvorena polikliničko – konzilijarna zaštita, uredno se provode dijagnostičke pretrage i pregledi. Sustav se susteže i povlači koliko može. To znači da, primjerice, onaj tko je trebao operirati vene, a trebao ih je operirati zadnju godinu ili dvije, taj operativni postupak neće napraviti niti sada, već samo to odgoditi, jer vene neće ugroziti čovjeka. Ali, ako netko treba ići na premoštenje arterije onda on mora doći u bolnicu. Sad smo već pomalo krenuli u selekciju onih koji su ugroženi i onih koje se može ostaviti - pojasnila je dr. Lončarić Katušin. Liječnici apeliraju na odgovorno ponašanje, nužnost smanjenja broja zaraženih, jer u protivnom, kažu, bolnica će, baš zato jer će biti ugroženi i djelatnici bolnice, morati dodatno uskraćivati usluge pacijentima.