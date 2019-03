Liberalna odvjetnica koja podržava gay brakove vodi na izborima u Slovačkoj

Nakon što je izbrojano više od 50 posto glasova liberalna odvjetnica Zuzana Čaputova ima više od 58 posto glasova i bit će nova predsjednica Slovačke, dok neovisni kandidat Maroš Šefčovič, povjerenik Europske unije za energiju koji ima podršku vladajuće stranke, ima 41,64 posto glasova. Više od četiri milijuna stanovnika Slovačke, od ukupno 5,4 milijuna, koji imaju pravo glasa, u drugom krugu predsjedničkih izbora biralo je danas između dva kandidata koji su dobili najviše podrške u prvom krugu izbora 16. ožujka. Naime, Zuzana Čaputova tada je dobila 40,6 posto, u odnosu na Šefčovičevih 18,7 posto.

Nepoznata djevojka

Četrdesepetogodišnja Zuzana Čaputova, koja je u politiku ušla tek krajem 2017., u sklopu novoosnovane Progresivne stranke, prema ranijim anketama, dobiva najmanje 60 posto glasova i tako uvjerljivo pobjeđuje 52-godišnjeg karijernog diplomata iz vladajuće lijeve populističke stranke Smer – Socijaldemokracija Maroša Šefčoviča. Kao žestoka kritičarka slovačkih vlasti i aktivistica za zaštitu okoliša i borbu protiv korupcije, koju su već prozvali slovačkom Erin Brockovich, iznenadila je sve svojim izbornim trijumfom.

S obzirom na to da joj prije dva mjeseca ankete nisu davale ni 10% glasova, zbog čega ju je i predsjednik slovačke Nacionalne skupštine podrugljivo nazvao “nepoznatom djevojkom”, to je velik uspjeh. zanimljivo je što je Zuzana Čaputova u prvom krugu pobijedila unatoč tome što ju je kritizirala Crkva te ostale konzervativne skupine zbog stava o pobačaju i homoseksualcima. Naime, Slovačka je pretežno konzervativna zemlja iako njome upravlja koalicija stranaka koje se deklariraju kao socijaldemokratske. U stvarnosti, stranka Smer, koja je na čelu vladajuće koalicije, uglavnom zastupa desničarske i desne populističke pozicije.

Sama činjenica da je jedna razvedena žena politički liberalne orijentacije favoritkinja za predsjednicu Slovačke, pokazuje koliko je veliko raspoloženje za promjene u zemlji, unatoč tome što je bila pod žestokim napadima i kritikama ultradesničara, konzervativaca i Crkve, koji su je nazivali lezbijkom i Židovkom. Istraživanja u zemljama srednje i istočne Europe pokazuju da mnogi ljudi žele više vladavine prava, više transparentnosti i bolje upravljanje zemljom. Politički uspon Zuzane Čaputove objašnjava se ogorčenjem mnogih Slovaka zbog korupcije i kriminalnih radnji vladajuće elite, ali i nedostatkom promjena nakon ubojstva Jana Kucijaka i njegove partnerice Martine Kušnirove u domu u blizini Bratislave, u vrijeme dok je radio na priči o povezanosti slovačke vlade i talijanske mafije.

Iako su prije godinu dana dva najmoćnija slovačka političara, premijer Robert Fico i njegov ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinak, podnijeli ostavke, ni do kakvih promjena u politici i državi nije došlo. Visoki stupanj korupcije i kriminala ostao je u strukturi vlasti. Slovačka je gospodarski jaka, što govori i to da je Slovačka prvi svjetski proizvođač automobila po stanovniku i da proizvodi za Volkswagen, Kia Motors, PSA Peugeot Citroën i Jaguar Land Rover, ali to nije rezultiralo porastom BDP-a i plaća.

Za istospolne brakove

Zuzane Čaputova uživa povjerenje birača ne samo zbog svog dugogodišnjeg rada i borbe protiv establišmenta već i zato što je i u predizbornoj kampanji otvoreno zastupala stavove koji nisu u skladu s mainstreamom u Slovačkoj. U to spada zalaganje za istospolna partnerstva i za abortus, a to joj dodatno donosi popularnost, a slovi i kao nepotkupljiva i osoba s integritetom. Ostala je zapamćena po višegodišnjem procesu kojim je dobila presudu važnu za Slovačku, kojom je spriječeno da u njezinu rodnom gradu Pezinoku bude odlagalište smeća. U predizbornoj kampanji bila je jasna i nije htjela lagati društvu da će nastaviti s konzervativnom politikom kao što je to činio Smer, koji su ljevičari, a ponašali su se kao najveći desničari i konzervativci. Da Slovaci žele radikalne promjene, dokazuje i činjenica da je protukandidat Zuzane Čaputove političar s jakom reputacijom, europski povjerenik za energetiku i karijerni diplomat Maroš Šefčovič, kojeg podržava vladajuća stranka Smer – SD, dobio samo 18,7% glasova u prvom krugu.

Najveći je njegov problem što većina Slovaka ne želi glasati ni za koga tko podržava bivšeg premijera Roberta Ficu, inače bivšeg komunista, niti itko želi glasati za nekog koga podržavaju socijaldemokrati, odnosno SMER – SD. Šefčovič je imao besprijekornu karijeru kao diplomat i europski dužnosnik, bio je i diplomatski predstavnik Slovačke u Zimbabveu i Kanadi, a 1999. imenovan je za veleposlanika u Izraelu, gdje je ostao do 2002. Godinu dana poslije postao je stalni predstavnik Slovačke u EU te ostao na toj dužnosti do 2009., kad je naslijedio Manuela Barrosa na mjestu europskog povjerenika za obrazovanje i kulturu. Nakon toga postao je dopredsjednik Europske komisije, prvo za upravu i međuinstitucionalne odnose, a potom za energetsku uniju, gdje je radio na smanjenju ovisnosti o Rusiji i njihovu plinu. Iako predsjednik Slovačke prema ustavu nema velike ovlasti, u Slovačkoj je glavni zapovjednik oružanih snaga te može uložiti veto na nove zakone i imenuje najviše suce. Slovački predsjednik ne vlada, već ratificira međunarodne ugovore.

