Lažne vijesti dananoćno će tražiti 40 ljudi u Dublinu

Europski izbori za Facebook su sada nova bojišnica protiv dezinformacija, lažnih profila, govora mržnje. Facebook je jučer priznao da je pod potpunom opsadom lažnjaka sa svih strana.

Govore o milijardama lažnih profila koji pokušavaju prevariti sustav i priskrbiti si pobjedu na izborima, zaraditi novac ili utjecati na ljude u nekom drugom kontekstu te da se bore s pravim tsunamijem lažnih vijesti i dezinformacija. Za Facebook je ova borba stvar preživljavanja korporacije i cijele Facebookove obitelji. U Dublinu, inače europskom sjedištu Facebooka, smještena je takozvana “ratna soba”, čiji zaposlenici imaju zadatak obračunati se s lažnjacima na platformi.

Do dana izbora oko 40 ljudi bit će direktno zaduženo za “čišćenje” Facebooka, odnosno 24 sata dnevno prikovano za ekrane te uz pomoć umjetne inteligencije tražiti sve oblike manipulacije, lažnih vijesti i govora mržnje. Pomoći će im i globalna mreža Facebookovih inženjera, podatkovnih analitičara i istraživača. U timu su i izvorni govornici za 24 europska službena jezika. Kazala je sve to Alexandra Lexi Sturdy, koja je zadužena za operaciju čišćenja profila doletjela iz SAD-a.

Ipak, priznaju u Facebooku, ova operacija je nemoguća, broj lažnjaka može se smanjiti, no ne i potpuno protjerati s platforme. Prije tri godine društvene mreže opisivane su kao tek jedna od platformi na kojima se promoviraju političari i njihove kampanje, no nitko, od analitičara do novinara, nije im pridavao veliku pozornost u smislu konačnog utjecaja na rezultate izbora.

Mark Zuckerberg govorio je tada da je ludost Facebook prozivati kao veliki faktor utjecaja na američke predsjedničke izbore. Ipak, ispostavilo se drukčije, a niz afera s curenjem podataka i sigurnosti natjerao je Facebook da prihvati odgovornost i krene u bitku protiv lažnjaka.

VIDEO U Šangaju postavljen most izgrađen tehnologijom 3D tiskanja