Lavrov napao Zapad: 'SAD i Britanija u izravnom su ratu s nama. Ukrajince koriste kao stočnu hranu'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u subotu da mirovni plan koji je predložila Ukrajina, kao i najnoviji prijedlozi UN-a za oživljavanje sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica preko crnomorskih luka ,"nisu realistični".

Tijek događaja:

7:08 - Nakon tjedan dana na Općoj skupštini UN-a kojom je dominirala rasprava o ruskom ratu u Ukrajini, Moskva je u subotu uzvratila udarac, s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom koji se prvo obratio delegatima u govoru u dvorani Opće skupštine, a zatim se obratio međunarodnom tisku u širokom tekstu. - opsežan brifing pun optužbi protiv Zapada – koji je opisao kao “carstvo laži”.

“U govorima mnogih govornika koji su govorili prije mene već je bila izražena ideja da naš zajednički planet prolazi kroz nepovratne promjene i da se novi svjetski poredak rađa pred našim očima”, rekao je Lavrov u obraćanju državama članicama.

“Konture budućnosti stvaraju se u borbi između svjetske većine, koja zagovara pravedniju raspodjelu globalnog bogatstva i civilizacijske raznolikosti, i između onih nekoliko koji koriste neokolonijalne metode pokoravanja kako bi zadržali svoju nedostižnu dominaciju”, kazao je.

Lavrov ne bi bio prvi ovaj tjedan koji je tvrdio da zastarjele strukture globalnog upravljanja koče zamah prema klimi i ekonomskoj pravdi. Ali njegov fokus bio je na zapadnim podupirateljima Ukrajine i NATO-u - organizaciji za uzajamnu obranu formiranoj nakon Drugog svjetskog rata za obranu zapadnih naroda od Sovjetskog Saveza. Dok se ruski rat u Ukrajini zahuktava, a zapadni saveznici nastavljaju usmjeravati vojnu pomoć Kijevu, Lavrov je u subotu upozorio da smatra da su SAD, UK i drugi "izravno u ratu s nama".

"Ovo možemo nazvati hibridnim ratom, ali to ne mijenja stvarnost", rekao je Lavrov novinarima, dodajući: "Oni su učinkovito uključeni u neprijateljstva s nama koristeći Ukrajince kao stočnu hranu.", piše CNN

7:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dodijelio je državna priznanja dvama poljskim volonterima tijekom svoga zaustavljanja u Poljskoj u subotu, iako se nije susreo s dužnosnicima s obzirom na to da su odnosi između dvije zemlje zategnuti zbog uvoza žitarica.

Poljska je prošli tjedan odlučila produžiti zabranu uvoza ukrajinskih žitarica, poljuljavši odnose Kijeva sa susjednom zemljom koja je bila jedan od najvažnijih saveznika otkad je Rusija prošle godine izvršila invaziju na Ukrajinu. Poljski premijer je rekao Zelenskom u petak da ne "vrijeđa" Poljake, zadržavajući oštru retoriku prema Kijevu uoči izbora 15. listopada. Vladajuću stranku Pravo i pravda (PiS) kritizirala je krajnja desnica zbog onoga što tvrde da je vladin podređen stav prema Ukrajini.

Zelenskij je razljutio susjede kad je rekao Općoj skupštini UN-a u New Yorku da Kijev radi na tome da zaštiti kopnene rute za izvoz žitarica, no da "politički teatar" samo pomaže Moskvi.

U subotu, na putu kući, uručio je je priznanja Bianki Zalewskoj, novinarki koja je pomogla prevesti ranjenu djecu u poljske bolnice, i Damianu Dudi, koji je okupio medicinski tim da pomogne ranjenim vojnicima blizu prvih linija bojišnice.

Zelenskij je zahvalio svim Poljacima koji "su od prvih dana otvorili svoje obitelji, svoje domove, same sebe i pomogli."

"Vjerujem da bilo koji izazovi na našem zajedničkom cilju nisu ništa u usporedbi s činjenicom da postoji takva snaga između naših naroda."

Jedan od dobitnika priznanja, Duda, rekao je Reutersu da je Zelenskij bio vrlo neformalan na sastanku, poput starog prijatelja.

"Za nas, politika nije važna, ono što nam je važno je pomoći ljudima kojima je to potrebno", rekao je Duda.

Šef Ureda za međunarodnu politiku poljskog predsjednika, Marcin Przydacz, rekao je portalu Onet.pl da njegov ured nije primio nikakav prijedlog sastanka tijekom boravka ukrajinskog predsjendika u Poljskoj.

Lavrov je govorio nakon tjedna intenzivne globalne diplomacije na godišnjem okupljanju svjetskih čelnika u sjedištu UN-a u New Yorku gdje su Ukrajina i njezini zapadni saveznici nastojali prikupiti potporu Kijevu.

"To je potpuno neizvedivo", rekao je Lavrov o mirovnom planu u 10 točaka koji promovira Kijev. "To nije moguće provesti. Nije realno i svi to razumiju, ali istodobno kažu da je to jedina osnova za pregovore."

Rekao je da će sukob biti riješen na bojnom polju ako Kijev i njegovi zapadni saveznici ostanu pri tom stajalištu.

Lavrov je dodao da je Moskva napustila crnomorsku inicijativu za žito jer obećanja data Rusiji - uključujući uklanjanje sankcija ruskoj banci i njezino ponovno povezivanje s globalnim sustavom SWIFT - nisu ispunjena.

Rekao je da posljednji prijedlozi UN-a za oživljavanje tog izvoznog koridora za ukrajinske poljoprivredne proizvode "jednostavno nisu realni".