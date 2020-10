Lauc: 'U Zagrebu je trenutno zaraženo između 50 i 100 tisuća ljudi, a to znači da smo blizu vrhunca epidemije'

Znanstvenik Gordan Lauc na svom je Facebook profilu pozvao Zagrepčane da ostanu doma te napisao kako smatra da je Zagreb blizu vrhunca epidemije.

- Nakon jučerašnjih skoro 400 slučajeva, danas je u Zagrebu 286 novih, što je jako velika brojka za nedjelju. Ne zaboravite da su to samo potvrđeni zaraženi, dok je broj stvarno zaraženih najmanje 10 puta, a vjerojatno i 20 ili 30 puta veći. Kad to još pomnožite s brojem dana koliko je osobna zarazna, vidimo da u Zagrebu vjerojatno imamo negdje između 50,000 i 100,000 ljudi koji su trenutno zaraženi. To znači da smo blizu vrhunca epidemije u Zagrebu, napisao je Lauc.

Dodao je kako je dobra strana to što bi se situacija mogla početi popravljati za koji tjedan.

Lauc se u objavio osvrnio i na vlažnost zraka.

- Pri temperaturi od 22 stupnja Celzijusa i relativnoj vlažnosti zraka od 60%, SARs-CoV-2 virus se oko pet puta brže raspada nego pri vlažnosti od 40% ili 80%. To je još jedan dokaz za snažnu sezonalnu prirodu SARS-CoV-2 i objašnjenje zašto sada imamo ovako velik porast, napisao je.