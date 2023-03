Laqo Croatia osiguranja iskoračilo u metaverzum, u digitalizaciju investirali 30 milijuna eura

Laqo, prvo digitalno osiguranje Croatia osiguranja (CO), otvorilo je muzej u metaverzumu, konkretnije na Decentralandu, jednoj od najpoznatijih metaverzum platformi. Laqo je tako prva velika domaća kompanija, i među rijetkima u svijetu, koja je odlučila zakupiti prostor u virtualnom svijetu te ga koristiti za promociju i marketing, za što ga tvrtke najčešće i koriste.

Nastavak je to ulaganja u inovacije, a muzejom u virtualnom svijetu žele dočarati tradicionalno iskustvo sklapanja police osiguranja, objasnila je Ana Zovko, direktorica za digitalni razvoj CO. Posjetitelji virtualnog muzeja moći će saznati sve o uvjetima i načinima sklapanja osiguranja u Laqou.

Laqo muzej za CO je radila poznata agencija Bruketa&Žinić&Grey, a kreativni direktor Davor Bruketa otkiva da im je ovo bilo prvo iskustvo gradnje kampanje u metaverzumu. - Motiv muzeja je motivacijski, no očekujemo da će se tamo događati važne stvari koje će utjecati na biznis i na društvo - kaže Bruketa. Laqo, odnosno Croatia osiguranje, stoga želi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, no ostati broj jedan na tržištu iziskuje konstantna ulaganja. - U protekle tri godine investicije samo u digitalizaciju iznosile su 30 milijuna eura - izjavio je Davor Tomašković, predsjednik uprave Croatia osiguranja. Broj zaposlenika u IT-iju udvostručili su na 200.

