KVIZ Lijepa naša! Znate li odgovore na ova pitanja o hrvatskoj himni?

NOVI DOKUMENTARAC

Na korak smo do otkrića jednog od najvećeg misterija današnjice? 'Napokon znamo tko je osnovao bitcoin'

On je inače 39-godišnji diplomant Ontario College of Art and Design u Torontu, a ispostavi li se da je kreirao bitcoin, to bi značilo da je imao tek 23 godine kada je bila dovršena popularna bijela knjiga o bitcoinu