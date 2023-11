Kroz NEET Akademiju spajamo nezaposlene mlade ili jednostavne one koji žele zaokret u karijeri, s direktnim potrebama tržišta

Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut Šibenik posluje već pune tri godine. Definiran je kao Centar za poduzetništvo – mjesto za coworking i uredski prostor, za edukaciju i prekvalifikaciju, mjesto za poduzetništvo i jačanje poduzetničke i IT zajednice. U sastavu Centra djeluje i NEET akademija koja se bavi prekvalifikacijom svih oni koji žele promijeniti karijeru. Uglavnom se radi o osposobljavanju za IT zanimanja i vještine. O tome kako se Šibenik prometnuo u regionalno IT središte, razgovarali smo s Dianom Mudrinić, direktoricom Centra Trokut,

Kako je zapravo krenuo projekt Trokut?

Trokut Šibenik je otvorio svoja vrata u jesen 2020. kao najveći coworking prostor u regiji. Pokretanje novog projekta od samog početka svakako je bio izazov, ali izazov koji smo moj tim i ja objeručke prihvatili. Otvaranje, odnosno pokretanje projekta koji je prve vrste na tržištu u regiji je samo po sebi izazov jer je potrebno i okolini i budućim korisnicima objasniti koji je cilj iza Trokuta, zbog čega smo tu i što želimo postići. Treba istaknuti kako se Trokut otvorio tijekom nesretne pandemijske godine te je naravno i ta činjenica sama po sebi bila izazov. Danas, dvije i pol godine poslije moram istaknuti kako sam ponosna na tim iza Trokuta, na sve pojedince, partnere i suradnike koji su nam pomogli da možemo danas biti ono što jesmo. Trokut je osnovan s ciljem da bude prije svega mjesto za okupljanje zajednice, da se slični pronađu. U svrhu ostvarenja tog cilja fokusirali smo se na kreiranje poduzetničke zajednice, popunjavanjem coworking prostora i pronalaskom odgovora na goruće tematike lokalnih poduzetnika.

Što ste bili u početku i što ste sada?

Evo, mogu to iskazati u brojkama. Nakon šest mjeseci rada povećali smo kapacitete open space dijela coworkinga za 50 posto, a danas smo na 250 posto kapaciteta od inicijalno planiranog. Zajedno s podacima za veljaču, do sada je usluge coworking prostora koristilo skoro 200 tvrtki iz cijelog svijeta, od Amerike, Kolumbije do Engleske i Litve. Pokrenuli smo prvi Ured za digitalne nomade, pokrenuli smo edukaciju u području STEM-a za najmlađe tzv., STEM kamp Trokutići, pokrenuli prvi Inkubatorski program za poduzetnike u regiji, održali ujedno i prvi Hackathon od 24 sata i pokrenuli meni osobno najdraži projekt prekvalifikacije mladih – Trokut NEET Akademiju. Nedavno smo otvorili i Trokut Ured 22 – Trokut Ured 22 je virtualni ured gdje smo na jednom mjestu objedinili odgovore na sve upite poduzetnika. Pitanja koja su nam postavljena pokrivaju razna područja od pravnih subjekata, inovacija, računovodstvenih pitanja pa sve do digitalnih nomada. Dodatno, svaki mjesec održavamo meetupe na razne teme koje su trenutačno aktualne za naše korisnike, tako da teme variraju od razvoja poduzetničke ideje do meetupa na temu ChatGPT-ja, a često nam u goste dolaze učenici iz raznih osnovnih i srednjih škola. Osim obilaska, za njih je pripremljena radionica pod stručnim vodstvom kolege Ivana Šode.

Radi se o gradskoj tvrtki, ipak, nje ne bi bilo da nije bilo EU fondova? Koliko ste u cijelom projektu iskoristili novca EU fondova i za što sve?

Grad Šibenik prijavio je projekt uspostave Centra za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj, Razvoj poslovne infrastrukture, Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020." Ukupan iznos projekta je 27,722.245,10 kuna, od čega je Grad Šibenik ostvario 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Po završetku projekta gradnje, službeno se otvorio Trokut u jesen 2020. Od samog početka gledali smo razne opcije po pitanju financiranja naših aktivnosti. Drago mi je da danas možemo reći da smo partneri na dva sjajna EU projekta, a oba se bave NEET skupinom. Prvi je Cityful, gdje je cilj što više uključiti mlade nezaposlene u procese odlučivanja lokalne zajednice, dok se drugi bavi obradom velikih baza podataka na održiv način gdje se istovremeno educira NEET skupina o tim metodama.

Mjesto za suradnju, popularno zvano coworking prostor, mjesto gdje stanuju startupi, digitalni nomadi ili odjeli tvrtki, mogao je egzistirati samo na toj osnovnoj djelatnosti, iznajmljivanju prostora, no ipak ste se upustili i u dodatne projekte. Jedan od njih je NEET Akademija za edukaciju, odnosno prekvalifikaciju, jeste li to planirali od početka?

U prvih nekoliko mjeseci djelovanja uvidjeli smo kako nedostaje radne snage na tržištu na području IT-ja i odlučili napraviti pilot-projekt Trokut NEET Akademije. U suradnji s tvrtkom Fores d.o.o. prepoznali smo poslovne analitičare (business analyst) kao idealno radno mjesto za pilot-projekt Akademije. Prva generacija polaznika pokazala se kao iznimno uspješna te smo je ponovili, s time da je ovog puta bila za zanimanje full stack developera. Prošle godine smo pak u partnerstvu s engleskom tvrtkom "Intuita consulting" koja je otvorila svoju podružnicu upravo u Trokutu, bili partneri na akademiji koja se veže uz "dana science". Riječ je o tvrtki koja definitivno drži jedne od najboljih uvjeta poslovanja na području "data sciencea" za europske prilike te nam je neopisivo drago što su prepoznali upravo Trokut i Šibenik kao idealno mjesto za razvoj u ovom dijelu Europe. Temeljimo se na stjecanju zvanja iz područja njihova djelovanja te zaista možemo reći da se Šibenik sve više prepoznaje kao IT središte, kako za poduzetnike tako i za mlade.

Zapravo, čini se, trebali ste i stvoriti stanare. I kako kažu vaše web-stranice, kapaciteti su vam popunjeni od početka? Kako zapravo funkcionira NEET akademija, koliko je polaznika već prošlo kroz nju i s kakvim uspjehom?

Putem naše NEET akademije spajamo nezaposlene mlade ili jednostavne one koji žele zaokret u karijeri, s direktnim potrebama tržišta, povezivanje s mogućim budućim poslodavcima dok njima istovremeno pružamo mogućnosti za neke druge životne prilike.

Želja nam je i dalje promovirati zdravu poduzetničku klimu s fokusom na ICT industriju kao industriju budućnosti, poticati građane na educiranje i omogućiti im jednostavan ulazak u ICT svijet. Naš cilj je približiti poduzetništvo i nove tehnologije bilo kome tko za njih pokaže interes, prije svega mladima.

Uskoro nam službeno započinje nova Akademija, ukupno 27 polaznika, tako da bi to danas bilo više od 80 polaznika koji su uspješno završili Akademiju. Ono što mi je naročito drago je da velik dio njih po završetku odmah pronalazi posao. Mislim da je tomu razlog što smo spojili predavanja na način da imamo predavače iz realnog sektora te smo se konzultirali s profesorima kako bi silabus bio što bolji. Također, svi polaznici u zadnjem dijelu edukaciju odlaze na praksu kod naših tvrtki partnera te dobiju priliku sve što su naučili u prethodnom periodu primijeniti u praksi, čime im se poveća vjerojatnost za zapošljivost. Drago mi je da mogu reći da smo zaista imali sjajne partnere do sada i gotovo svi zaposle svoje pripravnike.

Ova mjera HZZ-a za NEET je bila pravi pogodak. Za što se sve vaši polaznici mogu prekvalificirati?

Svake godine mijenjamo temu, ali se zapravo pridržavamo dvaju područja za koje smatramo su ključni za buduća zapošljavanja. To su full stack developer ili programer, osoba koja radi sve aspekte web-razvoja = front-end; back-end; konfiguriranje servera i implementaciju koda na njemu. Znanje full-stack programiranja posebno je korisno za manje web-aplikacije ili manje startupove gdje jedna osoba može raditi sve tehničke stvari.

Drugo područje je za data science (podatkovna znanost), interdisciplinarno područje čiji je glavni zadatak ekstrakcija informacija i znanja iz podataka bilo da oni dolaze u strukturiranom ili možda nestrukturiranom obliku. Radi se o području koje obuhvaća velike podatke, strojno učenje, vizualizaciju podataka te sve što je vezano uz izvlačenje znanja iz podataka (statistika, računalne znanosti…)

Koliko znam osim Šibenčana, postali ste središnje mjesto za prekvalifikaciju u IT području za cijelu Dalmaciju pa i šire. Odakle vam sve dolaze polaznici?

Od samih početaka imali smo polaznika iz raznih dijelova Hrvatske te nam je iznimno drago da su neki trajno promijenili svoje prebivalište. Tu prvenstveno govorimo o sjajnim mladim ljudima koji nam dolaze iz Osijeka, Vinkovaca, Raba, Dubrovnika, Mostara, Zagreba i Splita. Svi oni su relocirali svoj cijeli život na šest mjeseci kako bi se prekvalificirali, a neki od njih su i dan-danas građani Šibenika.

Čini se da ste na osnovnu namjenu Trokuta ugradili dodani niz aktivnosti i postali svojevrsni centar za IT edukaciju za sve generacije, a ne samo one koji se žele prekvalificirati?

Tijekom rada dobili smo sjajnu podršku od samih poduzetnika, ali moram istaknuti i od samog Grada Šibenika koji je prepoznao našu viziju i želje koje stoje iza Trokuta. Tijekom prošle godine od Grada smo dobili na upravljanje dodatna dva poduzetnička kompleksa. Tako da danas, kada govorimo o Trokutu, ne govorimo samo o IT-u i coworkingu već o Centru poduzetništva koji sada uključuje 100 aktivnih tvrtki i više od 6000 četvornih metara prostora

Konkretno, tijekom 2022. preuzeli smo upravljanje nad Poduzetničkim inkubatorom – Trokut PIN, koji se primarno bavi proizvodnim djelatnostima. Trenutačno smo u procesu izgradnje radionice usmjerene na proizvodne djelatnosti gdje će poduzetnici moći "unajmiti" opremu koja im je potrebna te neće morati plaćati visoku cijenu same kupovine. Ovo je jedan od oblika subvencija/koristi koje poduzetnici imaju tijekom inkubacijskog procesa u PIN-u zajedno s povlaštenim cijenama najma ureda i proizvodnih hala.

Uveli ste tehnologiju i u nove sektore

Da, osim proizvodnih djelatnosti, prošle godine zajedno s iNavis centrom zaplovili smo i u pomorski sektor. iNavis centar otvorio se prije deset godina, kao mjesto gdje će se okupljati i povezivati hrvatske i norveške tvrtke i institucije iz pomorskog sektora. Trend u razvoju tehnologija je takav da je ušao u svaku poru našeg života i društva te se naočigled uključuje i u pomorski sektor.

Na tom tragu, mogu najaviti da smo podrška osnivanju organizacije lokalnih ribara koja će koristiti znanje i tehnologije iz cijelog Trokuta kako bi bili što konkurentniji na tržištu. Od prošle godine u naše aktivnosti, predavanja, seminare proširili smo tematike koje obrađujemo te danas možemo reći da pokrivamo sve vrste poduzetnika, u svakoj fazi svoga razvoja, s time da se i fokusiramo na sve uzraste od najmlađih do onih koji pohađaju našu Akademiju za prekvalifikaciju.

Aktivni ste i u edukaciji najmlađih

Da, tako smo tu edukaciju smo nazvali Trokutići. To je u principu počeo kao STEM kamp ljeti i zimi za praznike, a sada se održavaju svake subote pod radnim nazivom "Trokutići subotom". Od listopada ove godine pa sve do lipnja sljedeće očekuje ih bogat program u različitim područjima STEM-a.

Tko zna, možda jednog dana među njima baš netko postane veliki znanstvenik, programer ili dizajner igara. Jedno je sigurno, rad s najmlađima za nas predstavlja posebno zadovoljstvo i iskustvo.

Dodatno bih još istaknula kako smo pokrenuli i svoj poduzetnički inkubatorski program za tvrtke u nastajanju tijekom kojeg su mogli steći sva znanja koja su im potrebna kako bi pokrenuli tvrtku – od financijskih pitanja, bilanca, poreza, do investicija, dizajna, marketinga i sl. Inkubator završava s financijskim nagradama i trenutačno je u planu pokrenuti ponovno program iduće godine.

Nedavno smo upravo u ovom prilogu pisali i o povratnicima iz Austrije koji planiraju otvoriti pogon u industriji čipova? Oni su vas spomenuli kao instituciju čija podrška im je bila iznimno bitna u realizaciji plana. Znači li to da ste svojevrsni centar i za druge namjene?

Mi smo prije svega prijavljeni kao poduzetnička potporna institucija, koja uključuje sve korake kako bismo to postali. Jedan od tih elemenata je i Trokut Ured 22, virtualni ured u kojem su na jednom mjestu objedinjeni odgovori na sve upite od poduzetnika. U sklopu našeg Ureda 22, tu su i besplatne konzultacije, savjetovanje i razni načini na koje usmjeravamo svoje korisnike. Tu su i predavanja naše Ivane Vudrag vezana uz GFI, PO-SD, kako vrednovati doprinos svoje tvrtke općem dobru, porez na dohodak i mnoge druge teme.

Vaša karijera nije započela u Trokutu, imali ste i međunarodnog iskustva, diplomirana ste politologinja, a pritom niste ni Šibenčanka. Kako gledate na razvoj svoje karijere, jeste li u Trokutu ostvarili svoje ambicije?

Već u osnovnoj školi imala sam velik interes za razumijevanje svijeta i stvari oko njega. U to vrijeme sam već bila na dodatnim satima tehničkog, a s 14. godina osvojila sam drugo mjesto na međunarodnom natjecanju mladih inovatora. Tehnologija me oduvijek jako zanimala, ali i način na koji naš svijet funkcionira. Mislim da je to jedan od razloga zašto sam upisala politologiju sa smjerom javnih politika i političke ekonomije. Radno iskustvo počela sam graditi odmah po upisu na faks, a kao prvi ozbiljniji posao smatram rad u call centru telekom kompanije za tehničku podršku. Nakon diplome u Zagrebu sam se ipak odlučila na korak selidbe izvan granica RH te sam krenula na daljnji studij u Nizozemsku. Upisala sam specijalizaciju iz javnih politika i uspješno diplomirala kao magistra znanosti na Vrije Universiteit Amsterdam. Potom je uslijedio staž u Europskom parlamentu kod hrvatske zastupnice. Imala sam želju raditi u EP-u kako bih mogla povezati iskustvo iz telekoma i znanja o politikama na svrsishodan način. Po završetku staža u EP-u vratila sam se u Hrvatsku i uključila se u startup scenu kroz koju sam i počela raditi u HUB385. Tijekom svog rada u HUB385 razvila sam i implementirala HUB385 Academy, osigurala pet različitih izvora financiranja, bila među voditeljima najvećeg regionalnog tech festa Brave New World i sudjelovala na raznim radnim panelima i radionicama. Dodatno, otvorila sam vlastitu tvrtku koja se bavi pripremom i provedbom EU projekata, istraživanjem tržišta te razvojem poslovnih strategija. Kada se ukazala prilika prenijeti dotada prikupljeno radno iskustvo u Šibenik, nisam puno dvojila.