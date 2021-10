ONLINE OVISNOST

Kreće novi val, ovako će izgledati društvene mreže: 'Nosit ćemo naočale i sve ćemo raditi preko njih'

Facebook se zapravo ponaša kao nacionalna država. Nije to jedina takva kompanija u svijetu, no svakako je najutjecajnija. Današnjim generacijama mladih internet je svakodnevni alat i mjesto susreta. To su ljudi kojima je informacija dostupna odmah. Generacijski jaz toliko je velik da je Facebook označen kao mreža za starije. Oni traže brzinu, tako da će im vjerojatno sljedeći val digitalizacije koji će objeručke prigrliti biti augmented reality (proširena stvarnost), odnosno digitalizirat će i ono što je jučer bilo nezamislivo. Naočale čiji se bum upravo događa zamijenit će sve, jer aplikacije će otključavati putem njih. Društvene mreže tomu će se prilagoditi i naći načina da budu dostupnije i brže, jer forumi iz prošlosti očito ne izlaze iz mode, samo mijenjaju pojavnost, kaže Tanta.