Kosovar izbo nožem suprugu pred četvero djece, neubrojivi sin nasrnuo na oca nožem i odvijačem

Muškarac (43), državljanin Kosova, optužen jeza pokušaj teškog ubojstva, povredu djetetovih prava i prijetnju, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Zagreb. Prema optužnici, 43-godišnjak se tereti da je 12. travnja u stanu u Sesvetama, pred njihovo četvero malodobne djece napao svoju suprugu. Tužiteljstvo u optužnici navodi da je to učinio u namjeri da je ubije. Više ju je puta udario, a zatim i ubo nekim oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem.

Pri tome ju je teško ozlijedio. Optužen je i da je dan kasnije poslao prijeteću poruku prijateljici svoje supruge. Nakon što je bio uhićen pritvoren je zbog opasnosti od ponavljanja djela, a sada tužiteljstvo traži da mu se istražni zatvor produlji do okončanja postupka. Za pokušaj ubojstva, koji je počinio u neubrojivom stanju, optužen je 27-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo ŽDO Pula. Prema optužnici tereti ga se da je 1. travnja između 17 i 18 sati u Puli nožem nasrnuo na svog 55-godišnjeg oca, namjeravajući ga ubiti.

Ubo ga je u prsište, a nasrnuo je na njega nekoliko puta, prije no što je je njegov otac uspio pobjeći iz stana, a 27-godišnjak je potrčao za njim te ga je pred zgradom pokušao ubosti odvijačem, no u daljnjem napadu na ocu su ga spriječili građani. On je nakon napada pobjegao, a njegovom ocu život su spasili liječnici. Tužiteljstvo u optužnici traži da se 27-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

