Korupcijski skandal u Ukrajini otkrio i fiktivna zapošljavanja u strateškim trvtkama radi izbjegavanja mobilizacije

REČENICA DUŽNOSNIKA KIJEVA

Rusija tvrdi da nastavlja rat zbog jedne rečenice u britanskim novinama?!

Tako se odjednom rečenica u tekstu da su "pregovori napušteni", u kojoj se ne navodi je li riječ o zaključcima novinara ili Ukrajinca, u izvještajima službene ruske novinske agencije TASS pretvorila u tvrdnju da se "Kijev odlučio 'povući'" iz pregovora s Rusijom.