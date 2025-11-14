Dok Ukrajinu potresa veliki korupcijski skandal, saslušanja o uhićenju osumnjičenika otkrivaju nove detalje onoga što istražitelji nazivaju shemom pranja novca vrijednom 100 milijuna dolara. Saslušanje 13. studenog otkrilo je zapanjujuće veze s ukrajinskim proizvođačem raketa i bespilotnih letjelica, tvrtkom Fire Point, djelomično potvrđujući ranije izvješće Kyiv Independenta.
Istraga Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine, ili NABU, tvrdi da je Timur Mindich , bliski saveznik predsjednika Volodimira Zelenskog, vodio skupinu koja je primala mito od izgradnje i nabave energetskih objekata, uključujući izgradnju obrambenih sustava za ukrajinsku energetsku infrastrukturu, te pranje novca. Umiješano je i nekoliko drugih osoba u Zelenskijevoj vladi.
Korupcijski skandal u Ukrajini otkrio i fiktivna zapošljavanja u strateškim trvtkama radi izbjegavanja mobilizacije
Na snimci, Fursenko razgovara s Oleksandrom Tsukermanom, još jednim optuženim poslovnim čovjekom u slučaju kojeg je Zelenski naknadno sankcionirao.
