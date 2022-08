Konobar (19) naplaćivao pića bez računa pa sebi uzimao novac: 'Zašto? Zato što sam budala'

Podignuta je optužnica protiv 19-godišnjeg konobara Luke koji je iz ugostiteljskog objekta u Zagrebu, u kojem je radio mjesec dana, ukrao 2000 kuna.

On je, kako navode tužitelji, početkom rujna prošle godine na Gupčevoj zvijezdi “gostima naplaćivao naručena pića, ali nije izdavao račune, već je novac naknadno iz blagajne uzeo i zadržao, pa je time vlasnika kafića oštetio za 2000 kuna”, prenosi Danica.hr.

Mladić je priznao počinjenje kaznenog djela pronevjere, no tvrdi kako je uzeo oko 1800 kuna. On sada radi u drugom kafiću u Zagrebu gdje zarađuje oko 6000 kuna mjesečno.

- Točno je i da nisam izdavao račune, ali gazda je rekao da se neki računi izdaju, a neki ne. Novcem sam kupovao hranu i druge potrepštine. Zašto sam to učinio? Ne znam. Zato što sam budala - rekao je i dodao kako je sada spreman bivšem gazdi nadoknaditi štetu.

To je, naime, obećao i prije pokretanja kaznenog postupka. S gazdom je potpisao sporazum prema kojem se obvezao vratiti novac u tri rate, no to nije učinio pa je kazneno prijavljen. Državno odvjetništvo za 19-godišnjaka traži osam mjeseci uvjetnog zatvora, vraćanje novca i podmirivanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 500 kuna.

