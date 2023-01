Končar investirao 7 milijuna eura u novi laboratorij

Kao Teslin – gledali su novi laboratorij u 15 metara visokom zdanju tik uz Golikovu jučer konobari i čudili se njegovoj grandioznosti. Dan Končara bio je, točnije, 102. obljetnica poslovanja poduzeća, slavilo se, zato se nešto moglo i popiti, pojesti. Neće oni bliže konstrukciji, komentirali su međusobno, tko zna je li sigurno. Naravno da jest, itekako, objašnjavali su doajeni elektroindustrije, koji su javnosti predstavili laboratorij za velike električne strojeve i pogone.

Poslovi već ugovoreni

E sad, izgled onog čuvenog Teslinog, u kojem genij sjedi i čita dok iznad njega sijevaju munje, zaista je blizak Končarevom, ali kako su nam ondje kazali, njihov je “konkretniji”. Jednostavno rečeno, služit će za ispitivanje visokonaponske opreme poput podzemnih kabela, od kojih se jedan i u ovom trenutku može vidjeti u labosu. Za azijsko tržište Končar ispituje ovaj energetski kabel nazivnog napona 66 kV (za usporedbu, u Hrvatskoj se za prijenos električne energije dalekovodima koriste naponske razine od 110, 220 i 400 kV), prvi je to posao koji je laboratorij ugovorio, a bit će ih još puno, sad kad je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pritiskom na gumb naponskog udarnog generatora proizveo naponski val vršne vrijednosti 2500 kV te izazvao “svečani” bljesak kojim se obilježio početak rada novog labosa.

24.01.2023., Zagreb - Svecano otvorenje novog Koncarevog laboratorija za velike elektricne strojeve i pogone. Na svecanom otvorenju Koncar je prikazao prezentaciju s kljucnim informacijama o Laboratoriju te odrzao demonstracije dvaju laboratorijskih ispitivanja. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Dosad smo mogli ispitivati opremu do 400 kV, i to za izmjenični prijenos energije, a sad možemo do 800 kV, za izmjenični, ali i istosmjerni – rekao je Dalibor Filipović Grčić iz Končareva Instituta za elektrotehniku, koji je otkrio i da je kompanija u laboratorij investirala vlastitih sedam milijuna eura. U Institutu za elektrotehniku djeluje Laboratorijski centar koji čine devet laboratorija akreditiranih prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija za gotovo 700 metoda ispitivanja različitih proizvoda u području elektroenergetike, industrije i transporta, a u njemu je zaposleno 194 ljudi, od kojih je 80 posto visokoobrazovanih, a u timu je 14 doktora znanosti. Novi je laboratorij među nekoliko u svijetu s mogućnošću ispitivanja visokonaponskih kabela za istosmjerni prijenos energije. Čine ga dvije ispitne hale ukupne površine 1500 četvornih metara, a namijenjen je za “tipska, specijalna i razvojna ispitivanja energetskih i mjernih transformatora, prekidača, rastavljača i zemljospojnika, oklopljenih plinom izoliranih visokonaponskih postrojenja, provodnih i potpornih izolatora, opreme za nadzemne vodove i visokonaponskih kabela”.

Rast izvoza

– Nastavak trenda rasta poslovanja, izvoza i ono o čemu smo već govorili, ove godine planiramo dosegnuti prihode od 760 milijuna eura, što će biti poduplavanje prihoda kojeg smo imali na početku mandata ove uprave. Ne znam je li ijedna kompanija u četiri godine napravila takav rast, a najvažnije je da smo, uz rast, ulagali u investicije, današnji događaj pokazuje koliko je to značajno. Dosad smo imali i niz ulaganja o kojima nismo detaljnije izvještavali, a širili smo i kapacitet svih kompanija, što ćemo i nastaviti. Napravit ćemo i veći iskorak u modernizaciji proizvoda, s velikim naglaskom na digitalizaciju, znate da smo lani osnovali Končar Digital, čime ćemo anticipirati buduće potrebe elektroenergetike u Hrvatskoj i svijetu – kazao je predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.

