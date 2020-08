Komunikacijska stručnjakinja o razgovoru: 'Javnost je čula kako sustav funkcionira'

Zlonamjerno je i tendenciozno to što tvrdi da je prepoznala moj glas na snimci! Ja uopće nisam bio prisutan kad se taj razgovor vodio, to se lako može provjeriti – kazao nam je Tomislav Dulibić, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice, komentirajući tvrdnju prof. Dijane Zadravec, zamjenice ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, da je čula njegov glas na snimci koja se u ponedjeljak navečer našla na YouTubeu.

Snimljen je razgovor između nje i ministra zdravstva prof. Vilija Beroša, a koji je ministar stavio na razglas, prema vlastitom priznanju, kako bi ga čulo njegovih pet-šest suradnika odnosno kako bi i druge upoznao s “tonom, načinom, pritiscima i insinuacijama pa i ucjenama”.

Tučnjava s kolegicom

– Prijepori s kolegicom Zadravec počeli su nakon sukoba koji je imala s djelatnicom KBC-a Sestre milosrdnice, kad sam ukazivao na to da se taj problem mora rješavati unutar ustanove. Problemi su eskalirali pri izboru za ravnatelja te ustanove, koji je bio proveden potpuno prema zakonskoj proceduri, međutim, tada su počeli pritisci i pozivi, vrlo agresivni, prema meni. Ovaj razgovor je samo jedan u nizu sličnih i dokazuje pokušaj utjecaja na mene kao nekoga tko u stvari i ne može odlučivati o ravnatelju zdravstvene ustanove. S obzirom na to da su se takvi razgovori i dolasci u Ministarstvo nastavili, jednom sam prilikom na sastanku, kada se poziv dogodio, stavio na razglas. Niti sam razgovor snimio, a još manje sam ga pustio u medijski prostor. Niti sam rekao nekome da ga snima. Teoretski je vrlo moguće da ga je netko snimao, ali ja ne mogu zato odgovarati. Odnosno, ako institucije procijene da postoji neka moja odgovornost, ne bježim od toga – izjavio je ministar Beroš, dodavši i kako premijer nije utjecao na izbor ravnatelja bolnice.

Kazao je i kako je legitimno boriti se za osobne probitke, ali ta borba mora imati svoju granicu, a u ovom je slučaju ona prijeđena. Dijana Zadravec najavila je danas tužbu protiv Beroša zbog, kako je kazala, neovlaštenog snimanja. U tom razgovoru Zadravec, kao i u više navrata prije, tvrdi kako je natječaj za ravnatelja koruptivan jer ide na ruku jednom kandidatu, a to je tadašnji ravnatelj i sadašnji v. d. ravnatelja prof. Mario Zovak.

Ukazivala je, naime, na kriterij natječaja prema kojem ustanova protiv kandidata ne smije voditi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa, a protiv nje se u bolnici tada vodio disciplinski postupak zbog fizičkog sukoba s kolegicom. Međutim, predsjednik UV-a Tomislav Dulibić ističe da se isti natječajni uvjeti primjenjuju i u drugim bolnicama, a da je tako, vidljivo je i u tekstu natječaja za ravnatelja Rebra koji je otprilike u isto vrijeme bio raspisan – i tamo stoji takva odredba. Zbog oprečnih je svjedočenja prijava zbog tučnjave u Vinogradskoj odbačena, a natječaj je poništen jer nije bilo dovoljno glasova za jednog kandidata.

– Sva tri kandidata slali su programe i prezentirali ih, prof. Zovak i prof. Šitum imali su izvrsne programe, a prof. Zadravec nije ni ušla u uži izbor. Potrebna su tri glasa za prolazak, Zovak je dobio dva glasa, preostala tri člana UV-a bili su suzdržani upravo zato što se nisu mogli odlučiti. Kako je to bilo prije ljeta i uoči izbora, odlučili smo poništiti izbore i ostaviti v. d.-a, koji to može biti godinu dana, no izbore ćemo ponoviti uskoro – govori Dulibić.

Manipulativna i agresivna

O spornom telefonskom razgovoru štošta imaju reći komunikacijski stručnjaci.

– Iz ove se snimke vidi kako si je osoba dala moć koju nema. To je klasičan primjer manipulacije, prvo kreće dušebrižnički o tome što bi moglo naštetiti stranci, a onda agresivno, dominantno i prijeteći, odbijajući i nakratko poslušati sugovornika. Osoba s takvom komunikacijom ne preže ni pred čim. Slično kao prije Josipa Rimac, koja je ostavljala sliku bliskosti s premijerom i sa te pozicije djelovala prema drugima. Zadravec je pokazala agresivnu, ucjenjivačku i prijeteću komunikaciju koja se ne bi smjela dogoditi, ali je dobro da je javnost čula kako sustav funkcionira. Takva osoba ne bi smjela raditi u sustavu – rekla je komunikologinja dr. Ljiljana Buhač i dodala da se dr. Beroš nije dao izmanipulirati.