Kolinda Grabar-Kitarović ponovno na fakultetu, ali sada će podučavati studente

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu pripremio je novi, samofinancirajući diplomski sveučilišni studijski program na engleskom jeziku, a pokreću ga u suradnji sa Sapir Accademic College iz Izraela. Studijski program se zove Democracy and Resilience in Modern Society (Demokracija i društvena otpornost suvremene države), a na Filozofskom fakultetu očekuju da će, uz domaće, privući i strane studente, piše Slobodna Dalmacija.

Studij će trajati dvije godine, a školarina će ukupno koštati 12 tisuća eura. Predavači će biti brojni domaći i strani stručnjaci, a najpoznatije ime među njima je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Time će dodatno obogatiti svoju već bogatu karijeru jer je dosad, osim posla predsjednice RH, radila kao veleposlanica RH u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika u NATO-u te ministrica vanjskih poslova i europskih integracija.

"Ovaj studij predstavlja novinu u visokoobrazovnom prostoru i to ne samo u Hrvatskoj nego i mnogo šire. Riječ je o posve inovativnom interdisciplinarnom dvogodišnjem diplomskom studiju, a izradili smo ga u suradnji s kolegama iz Izraela. To je prva konkretna suradnja naše zemlje s Izraelom u području visokog obrazovanja, konkretno u kreiranju studijskog programa. Sa znanstveno-nastavnog aspekta ovaj studij nudi ono najbolje iz Hrvatske i Izraela i to s ciljem daljnjeg osnaživanja prijateljskih odnosa između dviju država. S druge strane, on nudi kvalitetnije pozicioniranje budućih mladih stručnjaka na globalnom tržištu", rekla je za Slobodnu Dalmaciju dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Gloria Vickov.

VIDEO: Turistička patrola u Velikoj Pisanici