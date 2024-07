Kod Makarske zaratili iznajmljivači ležaljki, završili na policiji: 'Uzima moje, daje ih gostima besplatno'

Gotovo svakog ljeta na plažama dalmatinskih mjesta događaju se sukobi zbog ležaljki. Bude tu tučnjava, razbijenih glava i nosova, ljutitih turista koji obećavaju da više nikada neće doći na ljetovanje tamo gdje su ih potjerali zbog zarade na ležaljkama. I ovo ljeto nije moglo proći bez sukoba, srećom, samo verbalnog.

Naime, na plaži Plišivac u Podgori oko 21 sat verbalno su se sukobili Podgorani, 51-godišnja R. B. i 67-godišnji V. J., koji su u Policijskoj postaji Makarska na razgovoru proveli večernje sate. – Sumnjiče se da su vikom i galamom narušavali javni red te je protiv oboje podnijet Optužni prijedlog sukladno Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – kazali su za Slobodnu Dalmaciju iz PU splitsko-dalmatinske.

R. B. izvorno je iznajmljivala ležaljke na plaži ispod jednog hotela, ali je izgubila dozvolu zbog nedovoljno bodova na natječaju. Pokušala je dobiti dozvolu za druge plaže, uključujući Plišivac, gdje sada iznajmljuje. S druge strane, V. J. također iznajmljuje ležaljke na Plišivcu i postavio je oznaku da su njegove ležaljke besplatne. Ta oznaka zbunila je mnoge goste, koji su koristili čak i ležaljke koje je iznajmljivala R. B., a kada su primili račun, odbili su platiti jer su mislili da su ležaljke besplatne.

Sukob je eskalirao kada je R. B. pitala V. J. gdje su njene ležaljke, koje su navodno nestale. "V. J. mi je odmah na početku zaprijetio da ne smijem prolaziti navodno njegovim stepenicama jer ću 'izgorjeti'. Na plaži Plišivac me verbalno dva puta napala njegova žena, a u večernjim satima i on sam, i to samo zato što sam pitala gdje su moje dvije ležaljke. Ma svašta mi rade, uzimaju i odnose moje ležaljke među svoje i namjerno me provociraju – kazuje R. B., dodavši da ni u jednom trenutku prilikom razgovora s V. J. i njegovom suprugom nije povisila ton.

V. J., s druge strane, optužuje R. B. da bez razloga izaziva nered na plaži. Prema njegovim riječima, on se ne može svađati s R. B. jer je njegov restoran pun gostiju, a naglašava da je ležaljke koje iznajmljuje namjerno stavio kao besplatne za svoje goste kako bi promovirao svoj restoran.

"Prijašnjih godina su na ovoj plaži ležaljke iznajmljivala dva mladića s kojima sam, kao i sa svima, bio u savršenim odnosima. Ove godine je nastao kaos i ja se ne mogu svađati s R. B. jer mi je bašta puna gostiju, a i nije mi do svađe. Ležaljke, kojih iznajmljujem 20 komada, ne znače mi ništa jer zarađujem u restoranu pa tako napravim tjednu akciju besplatnih ležaljki za sve kupače, odnosno najviše za moje goste. Problem nastaje jer gospođa B. dođe samo naplatiti ležaljke i ne bude tu tijekom dana i zato se i događa da gosti misle da su njezine ležaljke besplatne.

Policiji sam je prijavio kada je u večernjim satima pred svim mojim gostima počela galamiti i optuživati me da joj nedostaju dvije ležaljke, što nije normalno jer joj nitko nije dirao ništa njezino. Osim toga, zbog sukoba na plaži, moj restoran dobiva negativne recenzije - kazao je V. J., dodavši da se ležaljke na plaži Plišivac inače slabo iznajmljuju.

